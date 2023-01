Carregar reprodutor de áudio

A Fórmula 1 conta os dias para seu retorno - e início da temporada 2023 - no Bahrein. Quando as luzes verdes se apagarem pela primeira vez neste ano, recordes estarão na mesa para serem quebrados e o Motorsport.com listou quais estão em jogo neste ano.

1. Maior campeão da história

Mesmo que Lewis Hamilton não esteve nem perto de vencer o mundial em 2022, o britânico atualmente é o único piloto de Fórmula 1 que pode deixar para trás Michael Schumacher no que se diz respeito a maior números de campeonatos. Hamilton e Schumacher compartilham o título de heptacampeões. Vale lembrar que Hamilton esteve a um ponto de estabelecer o novo recorde em 2021, mas Max Verstappen estragou a festa naquele final incrível em Abu Dhabi.

2. Período mais longo entre duas vitórias

12 de maio de 2013. Essa foi a última vez que Fernando Alonso subiu no lugar mais alto do pódio na F1. O espanhol venceu em Barcelona, no GP da Espanha, diante do seu público. Depois, conseguiu mais pódios, mas não voltou a vencer. Se o bicampeão conseguir uma nova vitória em 2023, substituirá Ricardo Patrese no registro de maior distância entre duas vitórias. O italiano teve que esperar seis anos e 211 dias entre seu penúltimo triunfo e o seguinte. No caso de Alonso, seriam cerca de nove anos.

Fernando Alonso wint de Grand Prix van Spanje in 2013. Foto: Rainer W. Schlegelmilch / Motorsport Images

3. Maior número de vitórias em um mesmo GP

Mais uma vez, encontramos os nomes de Schumacher e Hamilton envolvidos em um recorde. O alemão venceu oito vezes o GP da França, enquanto o britânico da Mercedes alcançou o mesmo tanto na Hungria quanto na Grã Bretanha. Se Lewis vencer em qualquer um desses dois circuitos em 2023, em Hugaroring ou em Silverstone, somará outro novo feito a sua lista longa lista de registros históricos.

4. Maior número de pódios em uma única temporada

Este é o recorde de Max Verstappen. O campeão vigente subiu ao pódio nada mais, nada menos do que 18 vezes em 2021 - uma a mais em relação a temporada passada. Neste ano, o calendário programado com 23 corridas, 24 se a FIA encontrar um substituto para o GP da China, poderá Verstappen quebrar seu próprio recorde? Ou outro piloto alcançará este feito?

5. Os dois pilotos que mais vezes subiram juntos ao pódio

Se Verstappen e Hamilton compartilharem o pódio por pelo menos seis vezes na próxima temporada, eles serão a dupla que mais conseguiu este feito. Este número seria superior a 56, que são as vezes em que Sebastian Vettel e Lewis Hamilton compartilharam um pódio. Com Vettel aposentado, não há como o alemão defender este recorde.

Lewis Hamilton en Max Verstappen delen het podium. Foto: Carl Bingham / Motorsport Images

6. Maior número de poles em um mesmo GP

Atualmente, Hamilton conquistou a pole position oito vezes na Austrália e na Hungria. Schumacher fez isso oito vezes no Japão, enquanto Ayrton Senna fez isso no GP de San Marino. Se o britânico conseguisse mais uma pole na Austrália ou na Hungria, ficaria com o recorde solo.

7. Maior número de poles para um fabricante

A Ferrari teve o carro mais rápido em parte de 2022 e, como fabricante de motores, ampliou seu número de pole position para 243. A Mercedes atualmente está em segundo lugar, com 220 - após ter apenas uma na temporada passada. É quase impossível, mas se a empresa alemã conquistasse a pole position em todos os GPs da temporada, empataria o recorde. E se finalmente forem 24 corridas e ela conquistar todas as pole position, ela ultrapassaria.

Sainz propõe novo tipo de punição na F1

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast #211 - O que esperar da F1 em 2023? ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music