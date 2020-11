Sergio Pérez segue em busca de um assento para a temporada de 2021 da Fórmula 1 e, com três provas restantes em 2020, as opções vão se reduzindo, a ponto do mexicano afirmar que, no momento, a Red Bull é a sua única opção. E para os ex-F1 Max Chilton e Marcus Ericsson, é uma pena que ele e Kevin Magnussen fiquem sem vagas, mas veem uma troca para a Indy como algo benéfico.

No momento, Pérez segue na disputa pela vaga na Red Bull junto de Alex Albon e Nico Hulkenberg e o mexicano já deixou claro que sua segunda opção para 2021, caso a vaga não dê certo, é um ano sabático.

Chilton, que foi para a Indy em 2016, afirmou estar triste pelo fato de Pérez não encontrar uma vaga no grid, mas concordou que uma mudança para a principal categoria de monopostos do automobilismo norte-americano seria algo bom para ele.

"É triste o que Pérez está passando", disse Chilton à GQ. "É um grande piloto, não acredito que ele não ficará na F1. O lugar mais lógico seria assumir a vaga de Albon, mas não é algo comum na Red Bull. Eles não gostam de contratar pilotos de fora, então acho que seria difícil".

"Há rumores de que ele poderia ir para a Indy junto com Romain Grosjean e Kevin Magnussen, o que seria fantástico. Mas é melhor que eles acelerem, porque os assentos estão acabando".

Conforme avançam as semanas após o fim da temporada 2020 da Indy. As vagas nas melhores equipes estão sendo ocupadas. Ganassi já confirmou que terá Alex Palou e Tony Kanaan dividindo a vaga com Jimmie Johnson em 2021.

Por outro lado, Marcus Ericsson, outro ex-F1 que corre na Indy, disse que agradeceria a transição de Magnussen à categoria.

"Kevin está na mesma posição de quando terminei minha carreira na F1. Não pode demonstrar o que é capaz porque não está em uma equipe de ponta. A Indy é uma categoria onde o piloto faz a diferença. Claro, há equipes de diferentes tamanhos e com mais dinheiro, mas o piloto tem mais presença e isso faz diferença".

"Como piloto, Kevin tem um estilo de pilotagem agressivo e se adaptará bem. No automobilismo norte-americano, os comissários interferem menos, podendo dar mais de si do que na F1. Acho que Kevin gostará disso".

"Mas não há muitos assentos no momento. Mas se você é um piloto forte com um bom pacote financeiro, os assentos são facilmente encontráveis. Não é como na F1, onde cada equipe pode ter apenas dois carros".

Todas as notícias sobre o GP do Bahrein de F1 você acompanha no site do Motorsport.com e em nosso canal no YouTube. Fique por dentro de todas as novidades e análises, além de conferir nossos programas e vídeos!

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

Hamilton REVELA ‘defeito’ da Mercedes e mostra como a equipe minimizou o problema

PODCAST: Carro da Mercedes diminui mérito de Hamilton no hepta? Ouça debate