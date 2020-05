Após fechamento por coronavírus, Ferrari reabre departamento de F1

A Fórmula 1 está saindo da hibernação e o despertar está próximo. A Ferrari reabriu sua Gestione Sportiva nesta quinta-feira após o fechamento imposto para todas as equipes pela FIA.

Depois que os responsáveis ​​pela área de motores voltaram a trabalhar (parcialmente) na semana passada, agora é também a vez dos técnicos e engenheiros que cuidam do restante do SF1000, com um plano de segurança sanitária rigoroso.

De qualquer forma, o início do Departamento de corridas é gradual, pois muitos funcionários técnicos e administrativos continuam em suas casas, embora trabalhem remotamente.

O SF1000, embora nunca tivesse em uma corrida, já é um carro antigo. Em Maranello, uma corrida contra o relógio começa a tentar melhorar seu carro antes do GP da Áustria, marcado para os dias 3 e 5 de julho.

A prova no Red Bull Ring, além de marcar a abertura da temporada 2020, determinará a aprovação de algumas peças vitais do carro, como chassi, transmissão e suspensão.

E embora seja verdade que o SF1000 não nasceu imune a problemas (parece que a caixa de câmbio tem algumas, embora mínimas, que dificultam o comportamento em curvas rápidas), existe a esperança concreta de dar um salto qualitativo ao introduzir muitas das peças que são esperadas para o desenvolvimento dos últimos meses.

