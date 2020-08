Charles Leclerc acredita que será um retorno "difícil" para ele em Spa-Francorchamps neste fim de semana, enquanto a comunidade da Fórmula 1 reflete sobre a perda de Anthoine Hubert há 12 meses.

Hubert perdeu a vida em um acidente na corrida de Fórmula 2 na Bélgica no ano passado.

A morte do francês ofuscou o GP da Bélgica do ano passado e afetou especialmente uma série de jovens pilotos que haviam crescido com Hubert e o conheciam bem.

E especialmente para Leclerc, que garantiu seu primeiro triunfo na F1 no dia seguinte ao acidente de Hubert.

"O circuito Spa-Francorchamps tem um lugar especial no meu coração", disse Leclerc em uma prévia da Ferrari para o evento. "Embora tenha sido aqui que consegui a minha primeira vitória, foi também onde perdemos o nosso amigo Anthoine no ano passado.”

"Vai ser difícil regressar a esta pista e ele vai estar nos nossos pensamentos durante todo o fim de semana."

Um dos pilotos mais próximos de Hubert era Pierre Gasly, que morava com ele enquanto subiam na escala do automobilismo.

O piloto da AlphaTauri não tem dúvidas de que todo mundo vai passar um tempo neste final de semana refletindo sobre Hubert.

"Este ano, voltar à Bélgica também será um momento triste, porque faz apenas um ano que Anthoine (Hubert) perdeu a vida depois daquele terrível acidente na corrida de F2 em Spa", disse Gasly.

“Eu o conhecia desde os sete anos, no kart, estávamos juntos na mesma escola organizada pela federação francesa de automobilismo, desde os meus 13 aos 19 anos e dividimos um apartamento. Acho que todos no paddock vão pensar nele. "

Vários outros pilotos também disseram que também não esquecerão Hubert nem os terríveis acontecimentos do ano passado.

Carlos Sainz, da McLaren, disse: "Quando voltarmos a Spa este ano, vamos dedicar algum tempo para lembrar Anthoine, que infelizmente faleceu lá no ano passado. Ele era um jovem talento excitante que nos foi tirado cedo demais, e sempre o lembraremos onde quer que corramos, mas ainda mais em Spa."

Lando Norris acrescentou: "Toda a comunidade do automobilismo ficou chocada e triste com o que aconteceu e ele estará em nossos pensamentos quando voltarmos a correr este ano."

