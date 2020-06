A Fórmula 1 está prestes a começar em 2020 e terá novidades nas transmissões das corridas da nova temporada. Neste ano, a categoria máxima do automobilismo terá gráficos inéditos durante as etapas do campeonato mundial.

A notícia foi dada pela própria F1 nesta terça-feira, quando a categoria anunciou os seis novos gráficos que abrilhantarão as transmissões de TV e internet. Entre as 'atrações', que serão lançadas ao longo do ano, há notas para pilotos, previsões de performance e muito mais.

A primeira novidade será vista já no GP da Áustria, que inaugura o campeonato de 2020 no próximo dia 5 de julho, no Red Bull Ring. Trata-se do gráfico que leva o nome de "Pontuação sobre a Performance do Carro".

Ele será baseado em diversas estatísticas referentes às qualidades do carro - incluindo potência, aderência, downforce e arrasto. Além disso, outras quatro métricas estarão disponíveis: velocidade em curvas de baixa, velocidade em curvas de alta, velocidade em reta e comando do carro.

A partir da segunda corrida em Silverstone, o GP dos 70 anos da F1, em agosto, haverá a "Comparação de Velocidade entre Pilotos", que analisará as médias de velocidade de pilotos atuais e do passado, utilizando dados a partir de 1983.

A partir do GP da Bélgica, serão empregados gráficos de velocidade em curvas de alta e baixa, que permitirão aos fãs ver como que os pilotos atacam essas curvas, sendo que as altas são as realizadas com velocidade acima de 175 km/h e as baixas abaixo de 125 km/h.

Na segunda metade da temporada, a F1 planeja divulgar outros três gráficos: o primeiro com notas para habilidades de cada piloto; o segundo sobre desenvolvimento/performance de carro/equipe ao longo do ano; e o último com previsões para posições de classificação e corrida dos pilotos.

Tendo os novos gráficos da F1 2020 em vista, a equipe do Motorsport.com fez uma análise sobre as atrações inéditas da categoria para este ano. É o que você confere no divertido vídeo abaixo, com informações, comentários e opiniões. Assista:

PODCAST Motorsport.com discute notas polêmicas do game F1 2020; ouça o bate-papo

Your browser does not support the audio element.

.