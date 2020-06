No dia em que os carros de F1 voltaram à ação na pista de Ímola, com Pierre Gasly e Daniil Kvyat realizando um dia de filmagem e teste para a AlphaTauri, o responsável pelo circuito deixou claro que seu desejo por uma corrida em 2020 continua forte.

Com Mugello parecendo cada vez mais propenso a realizar um segundo evento na Itália após Monza, em setembro, o presidente da Fórmula Imola, Uberto Selvatico Estense, ainda vê uma chance para seu circuito.

"Ímola tem a F1 em seu DNA e nesta trilha a história da F1, que não deve ser esquecida e devemos nos orgulhar disso", disse ele. "Olhando para o futuro e de olho na economia local neste momento grave de crise, nosso objetivo é trazer de volta as principais categorias ao circuito a partir deste ano.”

“A solução mais lógica e mais adequada para os fãs de F1 de todo o mundo seria usar circuitos com grande impacto na mídia, como Ímola certamente é. E talvez junto com Monza e Mugello, por um triplo evento lendário.”

“Começamos desde abril deste ano trabalhando com muita dedicação e paixão nessa hipótese, juntamente com as instituições locais e regionais, e esperamos que a autoridade esportiva nacional também apoie nossa candidatura para esta temporada.”

A AlphaTauri foi para a pista com dois carros em Ímola: seu AT01 atual, além de um STR13 de 2018. Após o teste, Kvyat disse que achava que a pista seria ideal para uma corrida de F1.

"Ímola é uma pista especial e estou muito feliz em voltar a um carro de F1, após essa longa pausa, neste circuito", disse o russo. "Eu sei disso há algum tempo, porque fiz um dos meus primeiros testes aqui com um monoposto em 2010.”

“A pista é realmente fantástica, com algumas curvas rápidas. Eu sou da opinião de que deveria estar no calendário da F1.”

