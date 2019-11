F1: Verstappen supera Vettel no 1º treino livre para o GP dos EUA

Siga o Motorsport.com no Twitter, Facebook, Instagram e Youtube.

Podcast #014 - Lito Cavalcanti: "A Ferrari é maior que a Fórmula 1"

Lito Cavalcanti é um dos principais comentaristas de automobilismo do País. Ao podcast do Motorsport.com, o especialista esmiuçou os bastidores da Fórmula 1, com destaque para a mudança de regulamentos que promete 'revolucionar' a categoria. Entre as afirmações, ele crava: "A Ferrari é maior do que a F1". Ouça:

Your browser does not support the audio element.

Ferrari completa 90 anos e passa por jejum

A marca italiana completou nove décadas no fim de semana do GP da Itália. A equipe não vence um mundial desde 2008, quando foi campeã de construtores. O último título de pilotos foi o de Kimi Raikkonen, em 2007, o único da era pós Schumacher. Enquanto a Ferrari busca novas conquistas na F1, relembre todos os carros da lendária equipe na elite do automobilismo mundial: