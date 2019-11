F1: Engenheiro de Hamilton de volta nos EUA, antes do previsto

Peter Bonnington, engenheiro regular de Lewis Hamilton, não foi ao GP do México para um procedimento médico no Reino Unido, embora Hamilton tenha dito que ele ajudou a equipe da base do time e até discutiu conselhos de preparação durante o fim de semana da Fórmula 1.

Originalmente, esperava-se que Bonnington também ficasse de fora da corrida deste fim de semana em Austin e depois voltasse para o GP do Brasil. No entanto, ele voltou ao box da Mercedes nos Estados Unidos e reassumiu sua função de engenheiro já no primeiro treino livre desta sexta-feira.

O retorno de Bonnington à ação em Austin significa que ele estará no Estados Unidos para comemorar o sexto título mundial de Hamilton no domingo.

O britânico só precisa terminar em oitavo para desbancar seu companheiro de equipe, Valtteri Bottas, e garantir um quinto título em seis anos, com Bonnington como seu braço direito na Mercedes. Bonnington foi substituído no México por Marcus Dudley, engenheiro de desempenho habitual de Hamilton.

