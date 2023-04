Carregar reprodutor de áudio

Fernando Alonso teve um início de campeonato dos sonhos em seu primeiro ano como piloto da Aston Martin, no qual o piloto espanhol ainda não saiu do pódio após as três primeiras corridas da temporada 2023 da Fórmula 1.

Isso significou uma mudança notável para Alonso, que finalmente depois de muitos anos tem um carro para aspirar regularmente às primeiras posições e até agora não perdeu uma única oportunidade.

No entanto, o bicampeão também se deparou com uma equipe dominante, a Red Bull, que venceu as três primeiras corridas do campeonato, duas com Max Verstappen, no Bahrein e na Austrália, e uma com Sergio Pérez, na Arábia Saudita.

Este domínio da equipe de Milton Keynes levou a alguma tensão interna entre Pérez e Verstappen, especificamente após a corrida de Jeddah, embora tenha diminuído quando os protagonistas chegaram a Melbourne na semana passada.

De qualquer forma, Alonso reconhece que está de olho no que acontece entre os pilotos do time de Christian Horner, bem como na confiabilidade do RB19, que já mostrou que pode ser um ponto fraco da equipe, pois ele acha que pode ser o caminho para voltar ao topo do pódio na F1, cuja última passagem ocorreu no GP da Espanha de 2013, quando corria pela Ferrari.

"Espero que haja uma vitória, a 33ª da qual tanto se fala. Mas temos que ser realistas", disse Alonso recentemente ao canal espanhol DAZN. "Sabemos que os Red Bulls estão muito à frente agora. Mas, tudo pode acontecer", continuou o espanhol.

"Um problema de confiabilidade, um toque entre eles. Sabemos que se fala muito sobre eles terem um ambiente tenso, então vamos prestar atenção", admitiu o piloto da Aston Martin.

Até agora não houve uma situação de luta por posição direta entre Pérez e Verstappen e será preciso ver a atitude que os dirigentes da Red Bull tomarão diante dessa situação. Mas se houver problemas, Alonso deixa claro que buscará tirar proveito do momento.

