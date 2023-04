Carregar reprodutor de áudio

A expectativa de George Russell para as atualizações que a Mercedes deve apresentar nas próximas etapas da temporada 2023 da Fórmula 1 é grande. A ponto do britânico afirmar que a chegada das novidades devem fazer com que ele reavalie comentários feitos "no calor do momento" de que a Red Bull vencerá todas as etapas do ano.

Após Max Verstappen liderar uma dobradinha dominante da Red Bull no GP do Bahrein, com a Mercedes apenas em quinto e sétimo, Russell disse que apostava em uma limpa da equipe austríaca, vencendo todos os GPs do ano.

Mas na Austrália a Mercedes apresentou uma melhora notável de performance na Austrália, aproveitando os treinos para melhorar os ajustes de suspensão para compensar uma correlação ruim entre as simulações virtuais e o real.

Russell e Lewis Hamilton se classificaram em segundo e terceiro atrás de Verstappen, e ambos lideraram a corrida. Enquanto Russell abandonou com uma falha no motor, o heptacampeão conquistou o primeiro pódio da equipe no ano, terminando em segundo.

Enquanto a Red Bull não foi tão dominante quanto no Bahrein e na Arábia Saudita, a exibição mais forte da Mercedes em Melbourne faz com que Russell reavalie seus comentários sobre a limpa da rival.

"Obviamente, após uma classificação frustrante como a que tivemos no Bahrein, você diz algumas coisas no calor do momento. Ainda acho que a Red Bull está um patamar acima de todos e, com certeza, Lewis e eu tiramos o máximo do carro".

"Mas pelo que Max está dizendo, ainda havia um pouco mais guardado [para a Red Bull]. Estamos falando de três décimos, um pouco. Normalmente eles estão um segundo à frente. Agora estão três décimos. Ainda é muito no mundo da F1".

George Russell, Mercedes-AMG Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Russell vem falando bem dos dados apresentados nas simulações do túnel de vento das atualizações planejadas pela Mercedes, apesar delas só chegarem a partir do GP da Emilia Romagna no fim de maio, pelo menos.

A equipe também está trabalhando para refinar os componentes mecânicos do carro para melhorar a confiança de ambos os pilotos na pilotagem. Esses avanços, segundo Russell, o farão reavaliar a capacidade da Mercedes de lutar contra a Red Bull.

"Não vamos desistir, seguiremos dando o nosso melhor. Nesse momento, teremos que reavaliar [a aposta] quando trouxermos as atualizações para o carro. Essa será a primeira vez em que realmente saberemos se elas funcionarão como esperado e se teremos como lutar contra eles. Mas é, por que não?".

Ouça Massa detalhando possível judicialização do título da F1 2008 por causa do 'Crashgate'

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast #224 – Inconsistência da FIA estraga o grande momento da F1? Your browser does not support the audio element. ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music