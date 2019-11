Uma das maiores atrações do GP do Brasil de F1, assim como vem sendo em toda temporada, é Max Verstappen. Nesta quinta-feira, tradicionalmente o dia de mídia do fim de semana, o holandês foi um dos mais requisitados no paddock para falar, entre outros assuntos, da pista paulistana, que tenta se manter no calendário após a temporada 2020, em que disputa com um novo local ainda a ser construído no Rio de Janeiro.

Verstappen também guarda boas lembranças de Interlagos, principalmente da corrida de 2016, quando fez grandes ultrapassagens debaixo de uma tempestade, além de liderar a prova do ano passado, antes de se envolver em um acidente com Esteban Ocon.

“Bem, acho que é definitivamente uma das minhas pistas favoritas”, disse Verstappen quando perguntado se poderia comparar Interlagos com outras pistas do calendário. “Quero dizer, não é muito longa, não tem muitas curvas, mas quando você está guiando, é realmente agradável. Se fosse possível ter duas pistas no Brasil, por favor, seria melhor do que perder essa.”

Críticas caem após um título?

Assim como acontece com todos os grandes pilotos que chegam à F1 com estilo agressivo, Verstappen também é alvo de críticas sobre sua pilotagem. Perguntado sobre se um título mundial poderia silenciar aqueles que falam mal de seu comportamento na pista, o piloto da Red Bull foi direto ao ponto.

“Não deveria ser assim. Quando você vence um campeonato, tudo está bem. Então, eu não sei, todo mundo tem sua própria opinião sobre as coisas. Do meu lado, eu sempre me concentro no que tenho que fazer e é claro que é sobre desempenho. Isso costumava ser o mais importante.”

Verstappen também não se vê como um grande propulsor do aumento da popularidade da F1, junto com Charles Leclerc, acreditando que a popularidade da categoria aumentaria automaticamente se a briga pelo título fosse mais acirrada: “No geral, seria melhor um ano ter mais pilotos e equipes lutando pelo título, então eu acho que automaticamente isso se torna mais popular. Não posso controlar o esporte.”

