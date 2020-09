Verstappen duvida que poderá seguir à frente de Bottas na F1 2020

Destaque da temporada 2020 da Fórmula 1, o holandês Max Verstappen, da Red Bull, duvida que conseguirá seguir à frente do finlandês Valtteri Bottas, da Mercedes, na tabela de classificação deste ano.

Verstappen soma 110 pontos, contra 107 de Bottas. O líder o britânico Lewis Hamilton, também da Mercedes, com 157 pontos.

O holandês só conseguiu se qualificar em quinto lugar para o GP da Itália, já que a Red Bull sofreu no circuito de Monza, terminando a nove décimos de segundo do tempo da pole de Hamilton.

Questionado sobre seus objetivos até o final da temporada, Verstappen disse que “provavelmente vai terminar em terceiro de qualquer maneira no campeonato” e admitiu que não esperava vencer o Bottas.

“Já estou surpreso por ser o segundo”, disse Verstappen. “Somos muito consistentes e acho que nos superamos algumas vezes, e obviamente a vitória que tivemos ajuda um pouco. Do meu lado, nunca me senti como se estivesse lutando por um campeonato.”

“Eu nunca disse que ia estar naquela luta. Eu apenas tento obter o melhor resultado possível o tempo todo. Eu sempre olho para mim mesmo, fiz o melhor trabalho possível? Isso é o que tento alcançar a cada fim de semana.”

