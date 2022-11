Carregar reprodutor de áudio

A Fórmula 1 fechou o dia em Yas Marina no início da noite com a sessão que definiu o grid de largada para o GP de Abu Dhabi, 22ª e última etapa da temporada 2022. E a última pole position do ano ficou com o bicampeão Max Verstappen, que terá a companhia de Sergio Pérez na primeira fila.

Charles Leclerc, que disputa o vice-campeonato com Pérez, divide a segunda fila com Carlos Sainz. Completam o top 10 do grid de largada do domingo: Lewis Hamilton, George Russell, Lando Norris, Esteban Ocon, Sebastian Vettel e Daniel Ricciardo.

Q1

Assim que a pista foi liberada para os 18 minutos iniciais, alguns pilotos foram à pista, incluindo Vettel, em sua última sessão de classificação da carreira.

A chegada ao fim da regressiva foi marcada por uma polêmica, com carros andando muito lentos nas curvas finais e atrapalhando os que vinham em voltas rápidas, incluindo uma Red Bull.

No final, Verstappen foi o mais rápido com 01min24s754, 0s066 à frente de Pérez, com Sainz, Leclerc, Norris, Vettel, Russell, Hamilton, Zhou e Tsunoda fechando o top 10.

Foram eliminados, garantindo as posições de 16º a 20º do domingo, respectivamente: Kevin Magnussen, Pierre Gasly, Valtteri Bottas, Alex Albon e Nicholas Latifi.

Q2

Em uma sessão sem maiores problemas, Pérez foi o mais rápido com 01min24s419, tendo Leclerc em segundo a 0s098, Sainz em terceiro a 0s102. Também foram classificados para a última parte da classificação e a disputa da pole position: Verstappen, Hamilton, Norris, Russell, Vettel, Ocon e Ricciardo.

Foram eliminados, garantindo as posições de 11º a 15º do domingo, respectivamente: Fernando Alonso, Yuki Tsunoda, Mick Schumacher, Lance Stroll e Zhou Guanyu.

Q3

Após a primeira leva de voltas, Verstappen liderava com 01min23s988, botando quase 0s3 em cima de Sainz, com Pérez, Leclerc e Hamilton no top 5.

No final, deu Max Verstappen na pole position, tendo ao seu lado na primeira fila, Sergio Pérez. Charles Leclerc e Carlos Sainz dividem a segunda fila. Completam o top 10: Lewis Hamilton, George Russell, Lando Norris, Esteban Ocon, Sebastian Vettel e Daniel Ricciardo.

A Fórmula 1 volta à pista de Yas Marina no domingo para o GP de Abu Dhabi, 22ª e última etapa da temporada 2022. A largada está marcada para 10h, horário de Brasília, com transmissão da Band e da F1TV Pro. E já anote aí: assim que acabar a prova tem Pódio AO VIVO no canal do Motorsport.com no YouTube com a análise da etapa e balanço de 2022. Não perca!

