Apesar de críticas recentes à Honda após os abandonos nos GPs da Itália e da Toscana de Fórmula 1, Max Verstappen elogiou a montadora, dizendo que a sua honestidade em admitir os erros cometidos ao longo de 2020 é fundamental para manter nos eixos o relacionamento com a Red Bull.

Nas duas últimas etapas, Verstappen acabou abandonando com problemas relacionados ao motor, embora de origens distintas. Mas, apesar da frustração expressada após o GP da Toscana, ele disse que a forma como a Honda foi aberta com ele e a equipe é importante.

"É importante ser honesto um com o outro, explicar o que deu errado. Isso é exatamente o que eles fizeram, e então você precisa focar em seguir em frente juntos".

Com os abandonos, Verstappen admite que a situação está longe de ser a ideal. Mas diz que as preocupações foram amenizadas nos últimos dias.

"Três abandonos em nove GPs não é bom, claro. Mas é o que é e não podemos mudar o que aconteceu. Nesse meio tempo, conversei com a equipe e a Honda. Foi uma boa conversa, eles explicaram tudo e resolveram os problemas, pelo menos foi o que disseram. Portanto, de agora em diante, espero lutar pelo pódio em todos os GPs".

Atualmente, a Honda está comprometida com a F1 apenas até o fim do próximo ano, e ainda não decidiu o que fará depois.

Questionado se ele gostaria que a montadora seguisse na categoria, Verstappen disse: "Claro, espero que continuem. Três abandonos em nove corridas não é muito positivo, claro".

"Mas eu não tenho que dizer isso a eles. Eles já sabem. O que eu tenho a dizer é: eles são muito ativos e tentam resolver tudo o mais rápido possível".

A Honda descobriu que o problema de Mugello estava relacionado a uma combinação de fatores envolvendo o software e a parte elétrica do motor. Ela colocou em prática medidas de segurança para este fim de semana na Rússia, para evitar novas falhas.

Red Bull RB16 (Temporada 2020) Motor: Honda Combustível: ExxonMobil Pneus: Pirelli Pilotos: 33 - Max Verstappen 23 - Alexander Albon

