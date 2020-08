Max Verstappen, da Red Bull, foi o terceiro colocado no GP da Bélgica de Fórmula 1 deste domingo e completou o pódio em Spa-Francorchamps. Em uma corrida dominada pela Mercedes, com Lewis Hamilton em primeiro e Valtteri Bottas em segundo, o holandês não conseguiu acompanhar o ritmo de corrida dos carros da equipe alemã.

Com problemas de desgaste de pneus na parte final da prova, o que o fez tirar um pouco o pé do acelerador para levar seu carro à bandeira quadriculada, Verstappen classificou a prova como “muito chata”.

“Não (foi) muito interessante, não (havia) muito que fazer. Não pude realmente acompanhá-los e depois controlamos os pneus no final”, disse Verstappen após a corrida em Spa. “Então, nas últimas oito voltas, eu estava apenas segurando para salvar os compostos, então não foi muito agradável hoje”.

“Nos pneus médios, não tive muita aderência, e nos pneus duros tentei colocar pressão no Valtteri, disseram-lhe para acelerar e não conseguiria acompanhar”.

Verstappen, no entanto, segue como vice-líder do Mundial de pilotos em 2020 com 110 pontos conquistados, três à frente de Bottas. Após abandonar o GP da Áustria na abertura da temporada com apenas 12 voltas, o piloto holandês esteve em todos os pódios seguintes, inclusive com uma vitória em Silverstone.

Ainda sobre os problemas com pneus na parte final da prova deste domingo em Spa, Verstappen disse que esteve perto de um furo nos pneus, mas não fez uma parada extra por conta do bom ritmo de Daniel Ricciardo, quarto colocado com a Renault.

“Não tínhamos certeza com sua velocidade máxima se ele seria fácil de passar, então ficamos na pista. Eu acho que eu estava perto de um furo, mas não foi possível fazer mais hoje. Ainda era melhor do que nada”, afirmou Verstappen.

“Nós simplesmente não tínhamos mais pneus. Provavelmente foi um bom final de semana para eles e nós maximizamos o que podíamos”, completou.

PÓDIO: Hamilton 'deita e rola' em dia de vexame da Ferrari na F1; Cesar Ramos e Motorsport comentam

PODCAST: Na guerra de bastidores dos circuitos, qual é o calendário dos sonhos da F1?