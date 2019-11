Verstappen vence GP do Brasil marcado por batida entre Ferraris

Max Verstappen entregou um show ao público em Interlagos e garantiu a vitória no GP do Brasil de Fórmula 1. Lewis Hamilton brigou com o holandês ao longo de toda a corrida, mas não foi páreo para o piloto da Red Bull. Quem também brilhou foi Pierre Gasly, que aproveitou toque entre Hamilton e Albon e subiu ao pódio pela primeira vez na carreira, em segundo.

A corrida começou eletrizante e esfriou aós a primeira rodada de pit-stops, mas o abandono de Valtteri Bottas forçou a entrada do safety car, e apimentou as últimas voltas.

O início da prova

Na largada, Verstappen partiu bem e manteve a liderança, enquanto Hamilton forçou para cima de Vettel e ganhou a posição do tetracampeão. Partindo de 14º, Leclerc foi para cima dos rivais e ganhou três postos ainda na primeira volta.

Liderando a prova, Verstappen começou com ritmo forte e anotou mais de uma vez a volta mais rápida da prova. Leclerc seguiu ganhando posições, ultrapassando Antonio Giovinazzi, Kevin Magnussen, Kimi Raikkonen, Romain Grosjean e Pierre Gasly, subindo para a sexta posição na décima volta.

Daniel Ricciardo também começou embalado, protagonizando belas disputas com Leclerc, Lando Norris e Magnussen, com quem acabou colidindo no S do Senna, incidente que custou uma punição de cinco segundos ao australiano.

Estratégias iguais e pega na pista

Depois de 20 voltas completadas, os ponteiros começaram a reclamar do desgaste dos pneus. Hamilton foi o primeiro a parar, colocando pneus macios novamente e partindo para estratégia de duas paradas.

A Red Bull imediatamente copiou a estratégia da Mercedes e chamou Verstappen para os boxes. Apesar da parada rápida, o holandês acabou prejudicado por Robert Kubica, que fechou a porta para Verstappen na saída dos pits, o que gerou uma punição para a Williams.

Ele voltou atrás de Hamilton, mas não deu tempo para o britânico curtir a posição e mergulhou na primeira curva no fim da reta na volta 23, retomando a terceira posição, que era virtualmente a liderança. Na volta seguinte, o holandês fez a volta mais rápida da prova novamente. No rádio, Hamilton reclamou para a Mercedes de falta de potência no carro.

Vettel, que era o líder enquanto os rivais brigavam, parou nos boxes e colocou pneus médios, tentando uma estratégia diferente dos ponteiros da prova. Quem fez diferente também foi Valtteri Bottas, que colocou pneus duros, apostando em ir até o fim da prova, mesma estratégia de Leclerc.

Desgaste dos pneus

Depois da primeira rodada de pit stops, a corrida esfriou e passou a depender diretamente das estratégias. Hamilton e Verstappen, de macios, precisavam parar novamente. Vettel e Albon, com pneus médios, estava em tática ousada, que dependeria da duração dos compostos. Já Bottas e Leclerc usavam pneus duros e não parariam mais.

Na volta 42, a Mercedes surpreendeu e chamou Bottas aos boxes, trocando os pneus duros, dos quais o piloto não havia gostado, por compostos médios. Com a parada, o finlandês perdeu duas posições, caindo para sexto, atrás de Albon e Leclerc. No entanto, com pneus novos, Bottas fez a melhor volta da prova: 1min10s698.

Hamilton e Verstappen também fizeram suas segundas paradas, com vantagem para o piloto da Red Bull, que contou com um melhor trabalho da equipe nos boxes e ganhou mais 1s5 de vantagem. Vettel assumiu a ponta da corrida, mantendo 5s de vantagem para o holandês.

Bottas tentou aproveitar os pneus novos e foi para cima de Leclerc, mas ficou preso atrás do piloto da Ferrari. Na volta 50, Vettel parou e colocou pneus macios, retornando à pista na quarta posição, atrás de Verstappen, Hamilton e Albon, mas subiu para terceiro em seguida, porque o tailandês da Red Bull também parou para troca de compostos.

Safety car esquenta a corrida

Duas voltas depois, Bottas abandonou a prova com problemas no motor e parou o carro na área de escape no fim da reta. Por precaução, o controle de prova acionou o carro de segurança, fazendo com que as distâncias entre os pilotos fosse eliminada.

A Red Bull aproveitou para chamar Verstappen e fazer nova troca de pneus, devolvendo o piloto em segundo, atrás de Hamilton. Assim como o holandês, Leclerc entrou nos pits e colocou compostos macios. O britânico da Mercedes reclamou do ritmo do carro de segurança, pois afirmou que estava prejudicando o aquecimento dos pneus.

Depois de reorganizar os retardatários, o safety car deixou a pista e a corrida foi reiniciada. Na relargada, Verstappen foi para cima de Hamilton e passou o hexacampeão na segunda perna do S do Senna. Albon também mergulhou e passou Leclerc e Vettel, assumindo a terceira posição.

Hamilton ainda tentou recuperar a posição no miolo da pista, mas Verstappen fechou a porta garantiu a ponta. Quando faltavam oito voltas para o fim da prova, o tailandês foi para cima do hexacampeão, mas a disputa deu espaço para Vettel atacar o piloto da Red Bull. Apesar dos ataques do alemão, Albon conseguiu segurar o terceiro posto.

Pilotos da Ferrari se enroscam

Na frente, Verstappen levava 3s8 de vantagem sobre Hamilton quando Leclerc partiu para cima de Vettel. Os pilotos da Ferrari disputaram a quarta posição e se tocaram no fim da reta oposta, causando furos nos pneus dos dois carros e um abandono duplo, além da entrada do carro de segurança.

No rádio, tanto Vettel quanto Leclerc reclamaram um do outro. Com safety car na pista, Hamilton aproveitou e parou nos boxes, voltando na terceira posição. Na relargada, Albon foi atacado por Hamilton, o que deu fôlego para Verstappen, que abriu na frente.

Em seguida, Hamilton tentou passar o tailandês e os dois acabaram se tocando, com Albon levando a pior e Gasly pulando para a segunda posição, posto mantido após vencer briga com Hamilton na última curva da prova. Com isso, o pódio terminou com Verstappen em primeiro, Gasly em segundo e Hamilton em terceiro.

Atualização:

Lewis Hamilton foi punido por toque com Alex Albon após a corrida e caiu para a sétima posição. Com isso, Carlos Sainz Jr. herdou o terceiro lugar. O próprio Sainz chegou a ser investigado pelo uso da asa móvel, mas a FIA descartou uma punição e confirmou o espanhol no pódio.

Quer ver Fórmula 2, Fórmula 3, Indy e Superbike de graça? Inscreva-se no DAZN e tenha acesso grátis por 30 dias a uma série de eventos esportivos. Cadastre-se agora clicando aqui.

Veja o resultado completo do GP do Brasil:

Galeria Lista 1º - Max Verstappen, Red Bull Racing RB15 1 / 20 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images 2º - Pierre Gasly, Toro Rosso STR14 2 / 20 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images 3º - Carlos Sainz Jr., McLaren MCL34 3 / 20 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images 4º - Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C38 4 / 20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images 5º - Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C38 5 / 20 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images 6º - Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.19 6 / 20 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images 7º - Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10 7 / 20 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images 8º - Lando Norris, McLaren MCL34 8 / 20 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images 9º - Sergio Perez, Racing Point RP19 9 / 20 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images 10º - Daniil Kvyat, Toro Rosso STR14 10 / 20 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images 11º - Kevin Magnussen, Haas F1 Team VF-19 11 / 20 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images 12º - George Russell, Williams Racing FW42 12 / 20 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images 13º - Romain Grosjean, Haas F1 Team VF-19 13 / 20 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images 14º - Alexander Albon, Red Bull RB15 14 / 20 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images 15º - Nico Hulkenberg, Renault F1 Team R.S. 19 15 / 20 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images 16º - Robert Kubica, Williams FW42 16 / 20 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images 17º - Sebastian Vettel, Ferrari SF90 17 / 20 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images 18º - Charles Leclerc, Ferrari SF90 (Punido) 18 / 20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images 19º - Lance Stroll, Racing Point RP19 19 / 20 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images 20º - Valtteri Bottas, Mercedes AMG W10 20 / 20 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

Siga o Motorsport.com Brasil no Twitter, Facebook, Instagram e Youtube.