O tetracampeão da Fórmula 1 Sebastian Vettel não está em boa temporada na categoria. Com problemas no SF1000, carro da Ferrari de 2020, o alemão não conseguiu pontuar tanto quanto seu companheiro Charles Leclerc, que já foi ao pódio duas vezes em seis corridas. Mas o alemão defende que isso não o deixa frustrado.

No momento, Leclerc tem 45 pontos contra 16 de Vettel, que não conseguiu ir além do sexto lugar nas corridas de 2020. Esse é o pior início de temporada de Vettel desde 2008, quando ele pontuou apenas uma vez em seis etapas, com um quinto lugar em Mônaco.

"Não acho que é justo dar rótulos a corridas ou temporadas", disse Vettel ao Motorsport.com. "Sei que as pessoas tendem a dizer que tal corrida é a melhor e outra é a pior, mas é difícil fazer definições do tipo porque já passei por tantas corridas".

"Independente da situação, tenho certeza de que posso confiar nas pessoas ao meu redor, no pessoal que trabalha no meu carro. Sofri por causa de falta de confiança, na falta de aderêcia, não é só uma sensação de desconforto".

"Ainda estamos tentando entender a origem disso, mas, ao mesmo tempo, temos que progredir e seguir em frente".

Perguntado sobre o quão frustrado ele se sentia, respondeu: "Não digo que estou frustrado. Como disso, já estive em momentos melhores. Obviamente amo lutar pela ponta. Amo vencer e ter aquele sentimento de poder conquistar grandes resultados, algo que ainda não senti".

"Será difícil com o pacote deste ano, mas acho que Charles provou que é possível fazer boas corridas. Você só precisa garantir que terá a posição de largada certa, podendo se beneficiar do que acontece ao redor".

"É assim que funciona. E, por muitas vezes, eu me encontrei nesse lado melhor. Agora, não muito".

