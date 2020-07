O final de semana de Sebastian Vettel já não vinha sendo dos melhores, mas o domingo foi a coroação. Após ficar de fora do Q3, largando apenas em 11º no GP da Áustria de Fórmula 1, Vettel precisou fazer uma corrida de recuperação, que foi interrompida após um toque com Carlos Sainz, que deixou o alemão no fim do grid, sendo apenas o 10º entre 11 que completaram a prova.

Após o final da corrida, o tetracampeão falou com a Sky Sports F1 sobre como foi sua corrida. A decepção de Vettel era visível, mas ele tentou esconder falando sobre seus problemas com um tom mais bem humorado.

"Olha, para ser honesto, estou feliz que rodei apenas uma vez. Então... foi muito difícil. Ficou muito apertado ali. E sim, acho que Carlos - acredito que tenha sido Carlos, mas foi uma das McLarens, fez a curva e eu estava no limite, porque eu queria estar o mais próximo possível e acabei perdendo a traseira".

"Mas, para ser honesto, eu perdi a traseira algumas vezes hoje. Então, como eu disse, estou feliz que isso aconteceu apenas uma vez".

Durante a corrida, Vettel falou no rádio para a equipe que o carro estava impossível de controlar. Sobre isso, ele comentou:

"Não sei o que aconteceu, precisamos olhar a fundo, mas certamente o carro estava difícil. Hoje eu tentei o meu melhor. Obviamente que o safety car nos ajudou. O final acabou sendo divertido, mas não tive o resultado que queria".

PÓDIO - GP DA ÁUSTRIA: Mercedes domina, polêmica Hamilton x Albon e Vettel erra (de novo)

PODCAST: Entrevista com Bruno Senna: a trajetória no automobilismo e histórias com tio Ayrton Senna