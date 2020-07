Nas últimas semanas, o mundo da Fórmula 1 tem feito diversas demonstrações de seu engajamento na luta contra o racismo e a desigualdade, indo desde publicações nas redes sociais até a criação da iniciativa #CorremosComoUm. Mas havia dúvidas sobre uma demonstração pública de apoio à causa, que aconteceu neste domingo durante o GP da Áustria.

Nos procedimentos pré-corrida, os pilotos se alinharam no grid vestindo uma camiseta com a frase "Pelo fim do racismo", uma iniciativa que partiu da GPDA, a Associação de Pilotos de Grande Prêmio.

Logo em seguida, 14 dos 20 pilotos do grid se ajoelharam, um movimento que se tornou símbolo da luta contra o racismo há alguns anos, com o jogador de futebol americano Colin Kaepernick. Apenas Raikkonen, Giovinazzi, Leclerc, Verstappen, Sainz e Kvyat não aderiram ao protesto.

Ontem, a GPDA havia confirmado que haveriam manifestações contra o racismo, mas que os pilotos eram livres para escolher o melhor modo de se expressar.

O final de semana da F1 na Áustria foi marcado por diversas manifestações pelo fim do racismo e a busca do esporte por um ambiente mais igualitário e inclusivo. A marca da iniciativa #CorremosComoUm, um arco-íris de dez cores, uma de cada equipe, esteve presente ao longo da pista e nos carros.

Já a Mercedes estreou a nova pintura de seu carro, trocando o tradicional prata pelo preto, como forma de conscientizar as pessoas sobre a luta contra o racismo e divulgando sua nova iniciativa que visa tornar a equipe mais diversa após descobrir que apenas 3% de seus funcionários têm origens étnicas minoritárias.

Veja imagens do momento (para melhor visualização, clique na opção "Lista"):

Galeria Lista Drivers taking a knee 1 / 17 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Drivers take the knee on the grid 2 / 17 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Drivers take a knee 3 / 17 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Drivers take a knee 4 / 17 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Drivers take a knee 5 / 17 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Drivers take a knee 6 / 17 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Drivers take a knee 7 / 17 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Drivers during the national anthem 8 / 17 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Drivers during the national anthem 9 / 17 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Drivers during the national anthem 10 / 17 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Petronas F1, wears an End Racism shirt on the grid 11 / 17 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Petronas F1 on the grid with Angela Cullen, Physio for Lewis Hamilton 12 / 17 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Petronas F1 on the grid with Angela Cullen, Physio for Lewis Hamilton 13 / 17 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Petronas F1 takes a knee 14 / 17 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Petronas F1 takes a knee 15 / 17 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Petronas F1, and the drivers take a knee on the grid 16 / 17 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Petronas F1, and the drivers take a knee on the grid 17 / 17 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images

