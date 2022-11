Pérez dispara contra Gasly após perder vice da F1 para Leclerc

Carregar reprodutor de áudio

Piloto da Red Bull, Sergio Pérez acha que o francês Pierre Gasly, da AlphaTauri, deveria ter sido punido por ignorar as bandeiras azuis e segurá-lo, o que contribuiu para que o mexicano chegasse atrás de Charles Leclerc no GP de Abu Dhabi e perdesse o vice da F1 para o monegasco da Ferrari.

Pérez lamentou ainda sua estratégia de duas paradas e a perda de tempo ultrapassando os retardatários, destacando Gasly, que estava lutando por uma posição com Alex Albon, anglo-tailandês da Williams, e Zhou Guanyu, chinês da Alfa Romeo, nos estágios finais em Yas Marina.

"Eu certamente perdi um pouco de tempo, provavelmente um segundo ou mais... Estava claro que eram bandeiras azuis, mas ele [Gasly] estava em uma luta e é muito difícil desistir da posição", disse o mexicano

“Acho que ele estava pensando em ir para a batalha [com Albon e Zhou], mas eu acabei estando lá e pensei que ele havia deixado a porta aberta, então fui em frente... Felizmente consegui frear no último minuto, caso contrário, teria havido contato. Acho que, em condições normais, certamente seria uma penalidade para Pierre, mas é a última corrida do ano e eu só estou feliz por ir para minha casa, sem discutir nada. É assim que acontece às vezes."

