O piloto da Tailândia Alexander Albon estava prestes a conquistar o primeiro pódio para o país na Fórmula 1, mas um toque de Lewis nas últimas voltas do GP do Brasil acabou com as esperanças do piloto da Red Bull.

Ao contrário do que muitos poderiam imaginar, Albon não condenou o piloto da Mercedes e disse à imprensa, pouco depois da corrida brasileira, que, apesar de estar chateado, não viu maldade no toque de Hamilton.

“Está tudo bem. Claro que ele não quis fazer aquilo. Não estou bravo com Lewis. É claro que eu queria o pódio e senti que merecíamos hoje. Estou um pouco chateado. Vamos nos concentrar em Abu Dhabi”, disse.

“Ele tinha o ritmo. Claro que que ele queria passar por mim rapidamente para chegar a Max no final da corrida, o que eu entendo, é claro”.

Albon declarou também que não imaginava que Hamilton estivesse tão perto ao ponto de acabar tocando em seu carro em uma tentativa de ultrapassagem.

“Eu o vi nos meus espelhos, achei que ele não estava perto o suficiente para ultrapassar, então não defendi. É uma dessas coisas quando você está lado a lado desse jeito, está completamente cego, então você meio que dá espaço, mas você não sabe realmente onde ele está, você só precisa ir para dentro e esperar que não haja ninguém lá”, concluiu.

Veja como terminou o GP do Brasil: