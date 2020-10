Nesta terça-feira, Fernando Alonso volta a pilotar um carro de Fórmula 1. O bicampeão tem seu primeiro contato com o carro de 2020 que, basicamente, será o mesmo do próximo ano, em um dia de filmagem no Circuito de Barcelona. E para o espanhol, o teste parece como um "novo começo".

Como determina o regulamento, Alonso poderá andar até 100 quilômetros com o carro de 2020, dentro do que é permitido como dia de filmagem.

O espanhol destacou que essa sessão acontece 20 anos depois de seu primeiro teste na F1, na mesma pista e com a mesma equipe. Ele andou com um Benetton-Playlife B200 por dois dias em Barcelona em dezembro de 2000 ao lado de Giancarlo Fisichella.

Mas essa não foi de fato seu primeiro contato com um F1, tendo feito um breve teste com a Minardi em Jerez exatamente um ano antes, em dezembro de 1999. A experiência mais recente de Alonso com um carro da categoria aconteceu em abril de 2019, quando andou com uma McLaren, que usa motores Renault, por dois dias no Bahrein.

"Será uma sensação incrível, quase dois anos depois da última vez que andei com um F1. Mal posso esperar. Será como um novo começo, me surpreendendo com a velocidade do carro, a performance dos freios, velocidade de curva, muitas curvas que surpreenderão novamente, e mal posso esperar".

"É muito especial voltar à Barcelona. Lembro de meu primeiro teste com a Benetton lá em 2000, e será o mesmo circuito 20 anos depois, além de ser uma das últimas oportunidades de andar com a marca Renault, já que ano que vem vai mudar. Me sinto privilegiado".

"São apenas 100 quilômetros então vamos maximizar essas voltas e fazer algumas imagens. Sei que vou aprender e descobrir muitas coisas. Vou com a cabeça aberta para aprender ao máximo".

Nas redes sociais, a Renault publicou pequenos vídeos do teste de Alonso.

Essa será sua primeira vez com um carro Renault desde o GP de Abu Dhabi, no final da temporada 2009, antes de sua mudança para a Ferrari.

No ano que vem, o espanhol terá Esteban Ocon como companheiro, na equipe que será renomeada como Alpine. E após o pódio de Daniel Ricciardo no GP de Eifel, o chefe Cyril Abiteboul reforçou o comprometimento de Alonso com o projeto, citando que ele esteve em contato o fim de semana inteiro.

"Recebemos mensagens antes, durante e após a corrida. É impressionante o seu nível de interesse. E acho que, quando ele se juntou à equipe inicialmente, e comunicamos ao público, era muito pensando em 2022".

"Mas com o passar da temporada e o progresso da equipe, do carro, ele começou a se interessar mais por 2021. Acho que Fernando é como um tubarão. Assim que ele vê sangue, quer atacar. É o que vejo, um tubarão que está faminto".

