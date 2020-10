Sebastian Vettel disse que seu "herói", Michael Schumacher, continua sendo o melhor piloto que já viu, apesar de Lewis Hamilton igualar seu recorde de vitórias na Fórmula 1 após a vitória no GP de Eifel no último domingo.

O triunfo de Hamilton no circuito de Nurburgring correspondeu à contagem de 91 vitórias de Schumacher, e é muito provável que o recorde seja quebrado em breve.

Mas, embora Vettel diga que não tem nada além de admiração pelo que Hamilton alcançou em sua carreira, ele disse que Schumacher permanece um passo acima de qualquer outra pessoa que já viu competindo.

“Acho que não consigo respeitar seus esforços o suficiente”, disse Vettel sobre o recorde de Hamilton igualmente igualando as conquistas. “Tem sido o número na minha cabeça que eu pensei que nunca seria superado ou igualado. Acho que podemos ter certeza de que ele ultrapassará esse número.”

“No entanto, devo dizer que Michael sempre será meu herói. E eu acho que Michael tinha algo que eu não vi em outro piloto até agora.”

Vettel disse que sua apreciação pelas habilidades de Schumacher foi ampliada ao vê-lo afastar-se dos eventos de F1 - seja em eventos de kart ou como companheiros de equipe na Corrida dos Campeões.

“Acho que ele era melhor do que qualquer outra pessoa que já vi até agora”, disse ele. “Acho que ele tinha um talento natural que é muito difícil de explicar.”

“Acho que se você o viu andando de kart, obviamente não o vi quando era jovem, mas vi quando era mais velho, e fiquei feliz por me juntar a ele na Corrida dos Campeões algumas vezes. Então, você vê um pouco mais das habilidades e do controle do carro.”

“E tanto a experiência de kart quanto a experiência na Race of Champions, eu acho mostrou que ele tinha uma habilidade natural que, como eu disse, eu não vi em ninguém até agora.”

“Além disso, ele tinha uma ética de trabalho incrível, mas acho que é a combinação dos dois que para mim se destaca.”

Vettel deixa claro, no entanto, que sua visão de onde os dois pilotos estão na história sejam impactadas pelos diferentes períodos em que ele os viu correr.

“Eu admirava Michael quando era criança e Lewis, não o admirava quando era criança porque estava competindo com ele”, disse ele. “Portanto, é uma situação diferente.”

“Mas provavelmente em mais 10, 15 ou 20 anos, haverá mais admiração por isso. Mas obviamente, quando você ainda está ativo, você está olhando para si mesmo e não para os outros. Mas, como eu disse, você não pode apreciá-lo o suficiente pelo que ele conquistou.”

O chefe da Ferrari, Mattia Binotto, também defende que, para ele, o heptacampeão é o melhor, apesar do respeito pela conquista de Hamilton.

"É algo incrível o que ele [Hamilton] conquistou. Tenho muito repeito por ele. Mas, para mim, Michael ainda é Michael. Eu trabalhei com ele. Ele conquistou aqueles recordes e eles são muito próximos para mim. Michael seguirá sendo Michael, mas certamente o que Lewis fez é fantástico. Eu o parabenizo".

"Michael foi um líder fantástico, ele cobrava, busca fazer o time progredir. E quando você trabalhava tão próximo a ele aprendia a cada dia. Para mim foi uma experiência fantástica. Aprendi muito com ele, sobre mentalidade e como abordar o trabalho pós-corrida".

