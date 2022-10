Carregar reprodutor de áudio

O GP dos Estados Unidos de Fórmula 1 proporcionou aos fãs a oportunidade de reviver os momentos onde Max Verstappen e Lewis Hamilton brigavam, roda com roda, por vitórias ao longo das últimas temporadas.

Hamilton passou grande parte da corrida atrás do atual campeão do mundo, mas foi quando o pit stop problemático de 11s de Verstappen aconteceu que o britânico da Mercedes pôde se aproveitar da situação e pular para a liderança - depois de ultrapassar Sebastian Vettel que era o líder naquele momento.

Depois de sair dos boxes em sexto lugar, o holandês começou a curta escalada em retorno ao P1 e, restando cerca de 12 voltas para o fim do GP, os dois se encontraram em uma batalha que valia a vitória nos Estados Unidos. O momento também foi celebrado nas redes sociais pelos fãs que relembraram as disputas que os dois campeões já proporcionaram ao longo dos anos, mas que pouco aconteceu em 2022.

No fim, o conjunto extra de pneus médios fez com que Verstappen tivesse uma vantagem em cima de Hamilton nas voltas finais, que foi obrigado a concluir a prova com compostos duros. O britânico ainda conseguiu ficar a menos de 1s do rival por algumas voltas, mas terminou a prova a 5s.

Depois da corrida, Hamilton ainda revelou que acreditava que o fim do jejum de vitórias em 2022 finalmente chegaria ao fim. "Por um segundo, achei que teria como segurá-lo. Mas acho que aquele pneu médio a mais foi mais forte do que nós", disse o britânico.

'GPzaço' nos EUA! Verstappen passa Hamilton no fim, supera ERRO em pit e é 1º. Red Bull CAMPEÃ da F1

