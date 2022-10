Carregar reprodutor de áudio

O automobilismo nacional celebra em 2022 uma das datas mais importantes de sua história, os 50 anos da realização do primeiro GP de Fórmula 1 no Brasil, realizado de forma extraoficial em 1972, em Interlagos.

Entre as celebrações destas cinco décadas de história, uma das mais especiais para os fãs do esporte será realizada na arquibancada principal do autódromo, quando será inaugurada uma grande escultura com o busto de Ayrton Senna.

Produzida pela artista Lalalli Senna, sobrinha do tricampeão mundial de F1, foi idealizada e feita como forma de agradecimento da família pelo carinho dedicado pelos fãs ao piloto em toda sua trajetória.

Batizada de 'Nosso Senna', a obra será inaugurada em 9 de novembro deste ano, durante a semana do GP São Paulo de F1 2022. A obra tem 3,5 metros de altura, pesa 550 quilos e é feita de alumínio polido e facetado. Estará localizada dentro da arquibancada permanente de Interlagos (nomeada “setor A” durante a F1), podendo ser visitada livremente nos dias em que o autódromo é aberto ao público.

“Essa é uma homenagem especial para o legado eterno do Ayrton e teve o acompanhamento de perto de minha mãe, Viviane Senna, e minha avó, Dona Neyde, para que a gente pudesse ter o retrato mais fiel possível do meu tio”, diz Lalalli Senna.

A primeira peça produzida com o busto de Ayrton Senna, uma escultura em bronze, foi entregue de presente para o Papa Francisco, em 2019. A homenagem ao piloto em Interlagos, local onde ele iniciou sua carreira no kartódromo (hoje batizado com seu nome) e também onde teve duas conquistas históricas na F1 (em 1991 e 1993), deve se tornar um novo ponto de encontro para os fãs de automobilismo, como explica Bianca Senna, CEO de Senna Brands.

“Interlagos foi muito importante para a carreira do Ayrton, foi onde ele iniciou sua trajetória de piloto treinando no kartódromo e onde conquistou duas das vitórias mais especiais na F1. Esta obra é uma forma de todos nós da família Senna retribuirmos o enorme carinho que os fãs sempre tiveram com o Ayrton e queremos que seja um ponto de encontro para todos eles em São Paulo”, diz Bianca Senna.

E essa homenagem vai ganhar um toque phygital no ano que vem. Diversas atrações interativas vão tornar a escultura um ponto de encontro ainda mais especial, ampliando o legado e a mensagem de Ayrton Senna para a cidade e para os seus fãs.

Através de QR-Codes instalados junto ao busto e no seu entorno, o público poderá acessar vídeos com mais informações sobre o piloto, poderá ouvir playlists de suas músicas prediletas e algumas outras surpresas cujos detalhes ainda estão sendo mantidos em segredo. O projeto é uma realização do Ministério do Turismo, através da Secretaria Especial da Cultura via Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei nº 8.313/91).

