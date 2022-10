Carregar reprodutor de áudio

Lance Stroll, depois de abandonar o GP dos Estados Unidos de Fórmula 1, disse que deu a Fernando Alonso "muito espaço" quando a dupla colidiu na volta 22 da prova desse domingo.

Após um reinício do safety car, Stroll e Alonso estavam brigando pelo sétimo lugar quando o espanhol saiu da curva do canadense na longa reta de COTA. Stroll fez um movimento defensivo tardio, parecendo reagir ao piloto da Alpine e, em seguida, a dupla fez contato forte, fazendo Alonso ir brevemente para o ar e Stroll em acabou girando.

O canadense abandonou no local com danos extensos, mas de alguma forma a Alpine de Alonso sobreviveu e conquistou um improvável sétimo lugar no final. Antes da investigação pós-corrida dos comissários da FIA, para a qual ambos os pilotos foram convocados, Stroll sentiu que a colisão não foi tão clara quanto parecia, pois Alonso deixou pouca margem durante sua tentativa de ultrapassagem.

No entanto, o piloto da Aston Martin recebeu uma penalidade de três posições no grid para o GP do México no próximo fim de semana por sua participação no incidente.

Quando perguntado se ele reconheceu que se mudou tarde demais, Stroll disse: "Quero dizer, eu definitivamente me mudei tarde, mas houve uma grande diferença na velocidade.

"Eu estava julgando mais ou menos, meio que escolhendo onde ele estava atrás de mim. Mas não é como se eu tivesse batido na lateral do carro. O impacto ainda é a asa dianteira dele na traseira do meu carro.

"Dei a ele muito espaço à esquerda da pista, então não é como se eu o apertasse ou algo assim contra uma parede. Ele poderia ter se movido mais cedo e ido mais para a esquerda. Ele não precisava chegar tão perto de mim também.

"Então, há muitas maneiras diferentes de você olhar para o incidente.

"Foi uma pena. Foi uma corrida de roda a roda e, infelizmente, apenas fiz contato."

Na próxima temporada, Alonso está se mudando da Alpine para a Aston Martin para se tornar o novo companheiro de equipe de Stroll, mas o canadense disse que o acidente não fez nenhuma diferença em seu relacionamento.

"Eu não vejo dessa forma. Somos pilotos de corrida. Isso pode acontecer em uma corrida", disse ele.

Até aquele momento, a Aston estava pronta para seu melhor resultado da temporada, já que Stroll e seu companheiro de equipe Sebastian Vettel correram no pelotão da frente nos estágios iniciais.

Apesar de um lento pitstop final, Vettel ainda salvou o oitavo lugar no final após uma ultrapassagem ousada sobre Kevin Magnussen, da Haas, na última volta da corrida, que foi vencida por Max Verstappen, da Red Bull.

