O GP de Mônaco de Fórmula 1 de 2024 foi interrompido depois de apenas meia volta devido a um grande acidente envolvendo Sergio Pérez e os dois carros Haas.

O mexicano disputava uma posição com Kevin Magnussen, que tentava enfiar o bico em uma brecha na subida antes da Massenet, com o acidente atingindo Nico Hulkenberg enquanto ele tentava passar logo atrás.

Todos os três carros destruídos continuaram deslizando pela pista e contra as barreiras, com os detritos espalhados.

Antes de sair de seu SF-24 acidentado, Hulkenberg chamou o incidente de “desnecessário”.

Os comissários decretaram que o acidente não merece uma investigação mais aprofundada e, portanto, embora Magnussen já esteja à beira de uma suspensão de corrida com 10 pontos de penalização na sua superlicença, ele não enfrentará esta situação na corrida no Canadá. A corrida foi retomada às 10h44.

"Coloquei boa parte da frente do meu carro ao lado da traseira do Pérez, e quando ele foi para dentro, fui empurrado contra o muro, sem nenhuma opção. É lamentável, muito custo para a equipe e muito trabalho pros caras. Do meu ponto de vista eu estava lá e fiquei espremido no muro", disse Magnussen.

'Checo' Pérez, por sua vez, teve o estado de saúde positivamente confirmado pela Red Bull: "Checo está bem, não teve de ir ao centro médico".

