Após a Classificação do GP de Mônaco, Helmut Marko, consultor da Red Bull, deu mais indícios de uma dificuldade inesperada para uma equipe. O consultor revelou que há diferenças entre o simulador da Red Bull e o desempenho real — algo que a equipe é considerada referência. Isso reflete nos problemas de acertos que é visto nos últimos GP.

"Acho que é bem sabido que tivemos problemas de acerto durante todo o fim de semana", disse Marko após a classificação de ontem. "Conseguimos melhorar e mostramos isso em várias voltas que demos na classificação," disse Marko

"Mas, mais uma vez, não tivemos a oportunidade de conquistar a pole position. E, mais uma vez, Max teve que arriscar tudo por uma posição na primeira fila. Mas as coisas deram errado. Foi um golpe", comentou o consultor da Red Bull após uma Classificação em que Verstappen conquistou o P6 e Pérez, eliminado no Q1, fechou em P18.

Marko admitiu o que até agora nunca havia sido declarado pela equipe atual campeã mundial: todos em Milton Keynes estavam pensando em outra temporada dominante como a de 2023. Em vez disso, a partir da Austrália, as coisas têm sido notavelmente e cada vez mais diferentes.

"Começamos a temporada pensando que seria um sucesso imparável. Depois, houve a primeira decepção na Austrália. Mas o problema não são as pistas, mas o fato de que a correlação entre o simulador e a pista não está funcionando."

"No simulador, passamos pelas zebras sem problemas. Aqui, para citar Verstappen, o carro pula como um canguru. Esse é o problema, que também ficou evidente na configuração em Miami e, em parte, em Ímola."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

No entanto, após Mônaco, há esperanças de que as RB20s melhorem o desempenho com o retorno dos circuitos permanentes.

"É aqui que temos que começar, mas acreditamos que quando chegarmos a circuitos reais como Barcelona, por exemplo, encontraremos nossa forma novamente", concluiu Marko.

F1 AO VIVO: Tudo do GP de MÔNACO, com LECLERC pole e Verstappen 6º no grid | CAMPOS E MOTTA comentam

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

A McLaren já passou a Ferrari, sendo a segunda melhor da F1 2024?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!