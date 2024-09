Lutando por uma vaga na Fórmula 1 pela Sauber/Audi ao lado de Nico Hulkenberg, Gabriel Bortoleto teve seu primeiro contato com um carro da principal categoria do automobilismo na última terça-feira, mas a informação só veio a público nesta sexta.

Pelas redes sociais, a McLaren - time no qual o brasileiro é piloto da academia de jovens talentos - soltou imagens do vice-líder da Fórmula 2 guiando o carro de 2022 da equipe papaia, o MCL36.

Pelo detalhes na pista, é possível deduzir que o teste aconteceu na Áustria, no Red Bull Ring pista da Red Bull. Bortoleto fez mais de 50 voltas na pista, o que totalizou mais de 200km, contudo, os tempos feitos pelo jovem de 19 anos não foram disponibilizados pela McLaren.

"Recebi logicamente com muita alegria o convite da McLaren para realizar o meu primeiro teste à bordo de um carro de F1. Desde o primeiro dia que sentei em um kart eu sonhei com isso e, naturalmente, foi emocionante. Por outro lado, encarei como uma coisa que poderia acontecer a qualquer momento, uma vez que eles estão me preparando, desde o final do ano passado, exatamente para poder executar esse tipo de função para eles. Pelas informações que recebi do time eles ficaram muito satisfeitos com os feedbacks que eu reportei sobre o carro, o meu comportamento em pista e a melhoria de performance que fomos acumulando ao longo do dia. Estou contente por ter conseguido executar um bom trabalho e ajudado ao time quando precisaram de mim", celebrou.

De acordo com a jornalista Julianne Cerasoli, a ideia do teste é que Bortoleto ganhe quilometragens e, consequentemente, consiga ter a superlicença, o que o deixa apto para uma 'promoção' à F1.

Além disso, a jornalista brasileira ainda completa que esse teste não constava no contrato do piloto inicialmente, tudo dependia do que ele apresentasse no simulador e na F2. Com a quilometragem feita no teste, Gabriel ganha condições de fazer um TL1 na Fórmula 1.

Gabriel Bortoleto vive a expectativa de ser anunciado como integrante do grid da F1 no próximo ano. Enquanto isso, o piloto da Invicta disputa o título da F2 com Isack Hadjar, em seu ano de estreia, logo depois de ter vencido a Fórmula 3.

