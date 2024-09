F1: Doohan revela teste contra Schumacher por vaga na Alpine

A Alpine anunciou que Jack Doohan seria seu novo piloto títular para a temporada 2025 da Fórmula 1 depois da saída de Esteban Ocon da equipe no fim do ano.

Antes da escolha pelo australiano ter sido oficializada, Mick Schumacher e Doohan fizeram uma jornada de 'provas' no circuito de Paul Ricard no A522, algo que está permitido em regulamento, e o australiano garantiu que foi uma sensação "estranha", já que eles são amigos de infância muito por conta da relação de seus pais, Mick Doohan e Michael Schumacher.

Tudo isso aconteceu antes do GP da Grã-Bretanha, no mês de julho, e algums meses depois, quando foi confirmado seu papel como titular, o australiano disse: "Foi estranho. No meu caso, me limitei aos meus assuntos, não pensava em outra coisa a não ser entrar no carro e pilotar o mais rápido que pudesse."

"Não importa quem esteja ao meu lado. Não significa que vai ser diferente fora do carro, mas quando entro, tenho a mentalidade de ir o mais rápido possível", explicou Doohan. "Creio que me posicionei para garantir que seria o primeiro da lista para coseguir o assento, independentemente de quem estivesse ao meu lado".

Além do teste na Alpine, o australiano falou sobre o momento em que viu que seria possível chegar a equipe para a temporada 2025: "Depois do primeiro trimestre do ano, eu sabia que havia, vamos dizer, um coelho a perseguir, uma possibilidade para lutar. Não havia uma tarefa definida, tinha muita gente que ainda não tinha contrato e muitas coisas acontecendo, então tive que ser muito paciente, esperar meu momento, alimentar minhas oportuniudades e garantir que eu maximava meus resultados todas as vezes que estava atrás do voltante."

"Estou grato que ter paciência me fez colher frutos, assim como não correr, porque isso é um risco, mas potencialmente falando, se não tivesse corrido esse risco, nada disso teria acontecido", explicou.

