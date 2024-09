A McLaren tem em mãos um pacote de atualizações importante, que está afetando positivamente o desempenho do MCL38. Ambos os carros estão sendo amplamente competitivos nas etapas da Fórmula 1, mas isso muitas vezes não se traduz no que acontece na garagem da equipe.

Andrea Stella, que sempre oferece uma visão muito clara e objetiva sobre o que está acontecendo internamente, destacou que a equipe é composta por muitos profissionais jovens ou com pouca experiência específica da função que exercem. A McLaren apresentou uma boa melhorada durante o GP de Miami - que inclusive consagrou a primeira vitória de Lando Norris na F1.

Porém, desde então, tiveram um carro capaz de lutar por vitórias, mas em onze corridas, apenas três vitórias se consagraram - duas de Norris e uma de Oscar Piastri. Apesar disso, o britânico conseguiu diminuir a diferença de pontos para Max Verstappen para apenas 62 na tabela.

Até o momento, a McLaren liberou que os dois pilotos batalhassem entre si em pista, mas deixa claro que os dois não devem se tocar ou se empurrar para fora do traçado. Isso acontece porque Stella e os papaias estão tentando ser "justos" e deram as mesmas chances a ambos.

Lando Norris, McLaren F1 Team Foto di: Steven Tee / Motorsport Images

Porém, existe um problema nessa questão e na falta de escolha de um primeiro piloto: dois campeonatos estão em jogo. A McLaren começou o ano sem grandes ambições, visto que a Red Bull parecia remontar a dominância de 2023, entretanto, o cenário atual mostra que pode ser possível conquistar o título de construtores e pilotos.

A situação chocou a própria equipe, que não esperava ser tão competitiva e assistir os taurinos perdendo gradativamente o desempenho. Importante lembrar que, na última etapa em Monza, Piastri e Norris terminaram em segundo e terceiro, enquanto Verstappen cruzou a linha de chegada como sexto.

Até o GP da Hungria, que consagrou a primeira vitória de Oscar, a McLaren parecia estar tomando as decisões corretas, apesar de falhas nas estratégias. A ordem para Norris devolver a posição de liderança para Piastri parecia a melhor escolha, já que era justa. Entretanto, nem mesmo eles poderiam prever que Verstappen teria uma queda tão grande no desempenho.

Naquele momento, a disputa pelo título de construtores estava tomando forma e começava a se tornar uma realidade mais plausível. Lando ainda tinha 84 pontos para alcançar Max, o que parecia uma tarefa quase impossível.

Um mês e meio depois, o cenário se tornou completamente outro. No momento, o tricampeão ainda lidera a tabela, mas Norris se aproxima rapidamente conforme as etapas passam. No momento, o britânico precisa de 62 pontos para alcançar o topo. Agora, o próximo passo seria a McLaren dar a ordem que Piastri deve auxiliar Lando a se aproximar do holandês.

Lando Norris e Oscar Piastri festeggiano con il team McLaren il doppio podio di Monza Foto di: Sam Bagnall / Motorsport Images

A situação atual da equipe lembra o que acontecia entre Lando e Carlos Sainz nas temporadas de 2019 e 2020, entretanto, à época, os dois pilotos disputavam pelo pódio, mas não tinham certeza de nenhuma vitória. Agora, Norris e Piastri travam uma batalha mais pesada - que às vezes causa tensão nos bastidores.

A pressão sobre os ombros de ambos os pilotos aumentou conforme o ritmo do MCL38 também alcançou níveis não imaginados pelo time. Mas, no momento, se torna cada vez mais claro que se aproxima o momento que a McLaren deverá dar a ordem de que Oscar oferecerá ajuda ao companheiro.

Essa situação era algo imaginado por Stella e Zak Brown, CEO da McLaren, porém, a dupla não pensava que isso poderia acontecer tão cedo em 2024. Muita coisa aconteceu desde o GP de Miami, os objetivos e ambições sofreram mudanças e, agora, o time precisa se adaptar rapidamente, para não deixar a chance 'fugir entre os dedos'.

DUDU PAPO RETO: ORDENS na McLAREN, Bortoleto-Audi, AFETO de Verstappen, DECEPÇÃO rumo à F1 e RUBINHO

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Colapinto na F1. E DRUGO? Bortoleto/Audi, 'DECISÃO' em Monza, RBR TENSA, Norris e + | Tiago Mendonça

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!