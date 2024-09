Gabriel Bortoleto está na briga por uma vaga na Sauber/Audi para temporada 2025 da Fórmula 1 ao lado de Nico Hulkenberg e, pensando no futuro, a McLaren - equipe da qual o brasileiro faz parte da Academia de Jovens pilotos - vem o preparando para quando este momento chegar.

Em entrevista ao podcast 'Na ponta dos dedos' do ge.globo o representando da Invicta no grid da Fórmula 2, no qual é vice-líder, explicou a 'chamada de responsabilidade' que levou por parte do time papaia para que ele pudesse se desenvolver ainda mais como piloto.

"O trabalho com a McLaren tem sido bem legal principalmente por esse trabalho bem próximo com o José. Ele é um cara que me ajuda muito desde o começo do ano. Ele entrou em Melbourne (na Austrália) e começou a vir nas etapas. É um cara que fica em cima, mesmo quando as coisas dão certo para que eu evoluir, mesmo que nos mínimos detalhes, para que eu esteja preparado para um dia entrar numa F1 da vida e não cometer erros amadores que podem acontecer facilmente", revelou.

"Ele quer me preparar da melhor maneira possível do jeito que eles prepararam os pilotos da McLaren no passado, do jeito que eles fizeram o programa Lando Norris quando ele estava na F2, é mais o mesmo jeito que estão me ajudando agora", destacou.

Com chances reais de vencer a F2 em seu ano de estreia, Gabriel também 'abriu o jogo' sobre a oportunidade na Fórmula 1 - uma vez que, campeão da categoria de base, não há como seguir por la devido a uma regra do regulameto.

"Obviamente a gente quer entrar na F1. A McLaren está cheia, os pilotos estão definidos com Oscar (Piastri) e Lando (Norris). Eu quero entrar na F1, eu quero uma vaga até por ser o único passo que pode ser tomado. A minha equipe está cuidando disso tudo. Estão conversando com a McLaren sobre possibilidades de entradas na F1". iniciou.

"Como o Fernando (Alonso) disse, conversando com possíveis oportunidades. Vamos ver o que o futuro nos espera, mas como disse, eu estou focado na F2. A partir do momento que você perde esse foco, são dois segundos para tudo isso de rumor desaparecer", concluiu.

