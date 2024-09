F1: Ferrari tentou levar Lambiase da Red Bull, diz mídia italiana

A Ferrari tentou tirar Gianpero Lambiase, engenheiro de corrida de Max Verstappen, da Red Bull, para trabalhar com Lewis Hamilton, em 2025.

A informação, vinda do jornal italiano Corriere dello Sport, seria em vista das altas expectativas da Scuderia para a próxima temporada, junto da chegada do heptacampeão da Fórmula 1.

Segundo o jornal, Frédéric Vasseur, chefe de equipe da Ferrari, tentou negociar com o engenheiro italo-britânico a vinda para a equipe de sua 'meia' terra-natal, ainda mais com a chegada de outros engenheiros, como Loic Serra, que deixou a Mercedes para se juntar à equipe de Maranello como diretor técnico de desempenho de chassis em outubro.

O portal RacingNews365 afirmou que Lambiase renovou recentemente seu contrato com a Red Bull e que tem intenção de continuar na equipe por um longo período.

Lambiase já fazia parte da Red Bull desde 2015, mas trabalha na equipe técnica de Max Verstappen a partir de 2016, ano que o piloto holandês se juntou à equipe austríaca. O tricampeão mundial teve algumas discussões pelo rádio com o engenheiro neste ano.

