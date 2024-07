Os rivais diretos na disputa pelo título da Fórmula 1 em 2021, Max Verstappen e Lewis Hamilton, reascenderam as disputas intensa e se colidiram no GP da Hungria, neste domingo (21). O vídeo mostra o momento da batida, quando Verstappen tentava ultrapassar Hamilton para conseguir a terceira colocação, mas foi catapultado.

A batida fez o piloto cair para a quinta colocação e revoltou o piloto no rádio, com a equipe chamando a atitude de "infantil". Sobre a batida, o heptacampeão e terceiro lugar em Hungaroring riu quando perguntado por uma repórter sobre Max ter culpado Lewis pela colisão. Confira:

Com o terceiro lugar, Hamilton conquistou o seu pódio de número 200 na carreira da F1.

F1 AO VIVO: O GP da Hungria, com Piastri x Norris x Verstappen x Hamilton! PETECOF e MOTTA debatem



Podcast Motorsport.com debate chances dos brasileiros no grid titular da F1 e Norris x Verstappen

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!