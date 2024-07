Max Verstappen disse que "todos eles podem ir se ferrar", em relação aos comentários feitos sobre o rádio da Red Bull no GP da Hungria da Fórmula 1, alegando que o holandês foi longe demais e desrespeitou a equipe. Verstappen conquistou a quinta colocação, após colidir com Lewis Hamilton em disputa pelo terceiro lugar, mas não está satisfeito com o resultado do fim de semana.

Em relação ao que foi dito durante a corrida, o holandês disse que o tom "já aconteceu comigo antes" e que não concorda que foi pior que outras vezes, mas que estava muito irritado hoje: "É claro que estou irritado, mas já fiquei irritado antes, às vezes você pressiona o rádio para expressar sua opinião e foi isso que fiz hoje. Esperávamos que talvez a segunda parada nos boxes fosse melhor, mas não foi, mas para mim isso não me distrai quando estou dirigindo".

A performance da corrida foi abaixo do esperado para Max, por não ter nem conseguido P3, citando problemas da estratégia: "Sim, foi difícil, é claro que não tivemos o ritmo para brigar com a McLaren hoje, mas acho que ainda poderíamos ter chegado em P3. As decisões estratégicas erradas me colocaram em desvantagem, pois eu tinha que lutar constantemente com as pessoas, tentando ultrapassar, e isso não funcionou hoje".

Sobre o que mais irritou, Verstappen disse que justamente a estratégia foi o ponto que mais lhe incomodou: "Sim, a estratégia. Bem, o carro, eu sabia que já seria uma corrida difícil e que vencer a McLaren seria complicado. Mas você precisa pelo menos chegar em P3 na linha de chegada e nem isso conseguimos fazer".

Em relação a lógica da estratégia, diz que irá conversar com a equipe sobre os problemas em Hungaroring: "Não sei. Tenho que conversar com a equipe sobre o porquê e o como. Não sabíamos que seguir era tão difícil hoje". Ele conclui que "sempre temos um relatório, como sempre".

