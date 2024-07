A FIA (Federação Internacional de Automobilismo) divulgou neste domingo o resultado da investigação do incidente entre Max Verstappen e Lewis Hamilton no GP da Hungria. Após a corrida, os dois pilotos foram chamados para prestar esclarecimentos, mas a entidade decidiu não aplicar punições.

Em nota, a federação explicou que os comissários não consideraram o ocorrido como um caso de “mudança de direção sob frenagem”, mas entendeu que Hamilton "poderia ter feito mais para evitar a colisão".

"Consequentemente, determinamos que nenhum piloto foi predominantemente culpado e decidimos não tomar nenhuma ação adicional", acrescentou a nota.

A colisão aconteceu faltando oito voltas para o final da prova. Verstappen, que já havia tentado ultrapassar o britânico instantes antes, partiu para o ataque na primeira curva vindo de muito longe.

Ele travou as duas rodas dianteiras e, com Hamilton se aproximando para tentar fazer a curva mesmo com o ataque do holandês, Verstappen deslizou em linha reta e atingiu a roda dianteira direita do piloto da Mercedes.

O carro de Max levantou as rodas traseiras do chão e saiu da pista, e o piloto caiu para a quinta posição. Já Hamilton seguiu em terceiro e concluiu a corrida sem maiores problemas.

Perguntado pelo ex-companheiro de Mercedes e atual comentarista de TV, Nico Rosberg, se ele achava que a batalha tinha sido "estressante", Hamilton respondeu: "Não é estressante. Acho que quando você vê o ritmo com que eles diminuíram a diferença em certas curvas, você ri para si mesmo, porque não é algo que eu pudesse fazer".

"Principalmente no último setor, eles estavam muito fortes, assim como as McLarens. Eu o vi vindo de muito longe e ele conseguiu frear muito mais tarde do que eu. Mas ele colocou por dentro, eu fiquei parado e ele acertou a roda e passou por cima. Então, acho que foi um incidente de corrida", completou o britânico.

Verstappen também deu sua versão da colisão: "Eu posicionei meu carro no movimento inicial e o mantive em linha reta. Hoje, na freada, ele (Hamilton) continuou a virar para a direita, e por isso também freei porque ia para a curva, mas vi que o carro do lado de fora continuava a vir na minha direção. Caso contrário, já teríamos batido antes. Tive que parar o carro e por isso travei", declarou.

