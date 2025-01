VÍDEO F1: Hamilton dá 'spoiler' ao surgir com macacão vermelho

Existem muitas coisas que estão sendo muito esperadas na temporada de 2025 da Fórmula 1: a estreia de Gabriel Bortoleto na Sauber, as disputas internas entre os pilotos da McLaren, Carlos Sainz na Williams... Porém, existe um evento que deve 'quebrar' a internet: Lewis Hamilton com as cores vermelhas da Ferrari.

Hamilton confirmou sua transferência para a Ferrari antes mesmo do início da temporada de 2024, o que acabou fazendo com que rumores o rodeassem ao longo de todo o ano ainda na Mercedes.

O piloto não teve a oportunidade de guiar pela equipe de Maranello nos testes pós-temporada, algo que Sainz, Bortoleto Nico Hulkenberg e outros fizeram por suas respectivas futuras equipes. Isso aconteceu porque a Mercedes agendou as últimas aparições públicas de Hamilton com o time.

Agora, a Ferrari está fazendo uma sequência de publicações que antecipam o momento que o piloto surgirá com o macacão vermelho escarlate. Porém, o próprio heptacampeão deu um spoiler de como deve ficar.

Hamilton está aproveitando suas férias de inverno na Europa na neve enquanto faz snowboard. Porém, a escolha de traje foi o que chamou a atenção de fato.

Nas imagens, o britânico apareceu com as cores de sua futura equipe no macacão e, apesar de não ter os patrocinadores da Ferrari, já dá para ter uma ideia de como ele ficará ao longo das próximas temporadas.

Hamilton X Leclerc, Bortoleto X Hulk, Piastri X Norris e cia: quem vence DUELOS INTERNOS da F1 2025?

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com debate favoritos nos duelos internos da F1 2025

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!