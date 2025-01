F1: Audi conclui aquisição completa da Sauber

Havia alguns rumores no paddock sobre a aquisição da Sauber pela Audi e não havia total certeza se a empresa manteria seu compromisso de entrar na Fórmula 1.

Durante a apresentação do projeto em 2022, o plano original era adquirir apenas 75% da Sauber, enquanto Markus Duesmann ainda estava no comando da subsidiária da Volkswagen. Dois anos e meio depois, pouco sobrou desses planos e a empresa mergulhou de cabeça na nova aventura.

Em março de 2024, a Audi confirmou a decisão de adquirir totalmente a Sauber e entrar na F1, principalmente pelo sucesso entre os fãs e a crescente popularidade da categoria.

Agora, a Auto Motor und Sport revelou que o grupo confirmou "oficialmente a compra total da Sauber Holding AG pela Audi AG". O acordo foi assinado como planejado em janeiro de 2025.

O valor que foi acordado não foi revelado, no entanto, estima-se que a Audi tenha desembolsado cerca de 600 milhões de euros, pouco mais de R$3,7 bilhões. O acordo parece ter sido vantajoso para a Audi, uma vez que todas as equipes de F1 estão avaliadas em mais de um bilhão de euros, mais de R$ 6,5 bilhões.

Investimentos na fábrica de Hinwil

Há rumores que não foram confirmados que 30% da equipe teria mudado e, em tempos que a economia está complicada para a Audi, o acordo permite que a futura equipe não perca o controle de sua receita.

Os novos investimentos são necessários para que eles consigam alcançar as metas previamente estabelecidas por Mattia Binotto. O novo líder do projeto declarou que planeja lutar por vitórias e títulos até o fim da década.

Importante lembrar que o caminho será complicado, uma vez que, atualmente, a Sauber ocupa a última posição do grid, tendo somado pontos apenas na última corrida de 2024 com Zhou Guanyu.

Agora, com a contratação de Jonathan Wheatley, a Audi recrutou mais um reforço para a sua liderança. O ex-gerente da Red Bull assumirá a vaga de chefe da equipe e já foi liberado pelo time de Milton Keynes, podendo começar seus trabalhos em 1° de abril, apesar da data ainda não ter sido oficialmente revelada.

Recomeço para a Audi

As mudanças não aconteceram apenas no alto escalão da Sauber/Audi. Os planos também afetaram os antigos pilotos - Valtteri Bottas e Zhou Guanyu - que foram demitidos e substituídos por Nico Hulkenberg e Gabriel Bortoleto.

A nova dupla é uma boa combinação de experiência e talento promissor, trazendo otimismo para o projeto. Além disso, o programa de motores em Neuburg está cumprindo com o calendário e parceria com a Castrol deve ser de grande sucesso.

As últimas atualizações do chassi de 2024 trouxeram uma nova brisa de esperança, já que ofereceram um progresso significativo. O time terminou o ano conseguindo lutar com o pelotão do meio, mesmo que isso não tenha significado uma mudança na posição da tabela.

Porém, os fãs devem tomar cuidado com as esperanças para 2025, principalmente porque os esforços totais da Audi só serão aplicados em 2026, com as mudanças no regulamento.

A atual temporada é considera transição para a Sauber e poucas atualizações devem ser aplicadas aos carros, principalmente porque o desafiante da Audi tem total prioridade na fábrica.

