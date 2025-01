Todas as equipes de Fórmula 1 fazem um grande suspense sobre as pinturas para a temporada seguinte no começo do ano. Mesmo que elas sigam um padrão de cores bem específico, as aplicações podem ser completamente diferentes a depender das decisões.

No entanto, a Alpine pode ter dado uma pequena falhada em esconder seu carro após Flavio Briatore vazar um pedaço do novo desafiante.

O registro foi publicado no Story do Instagram do consultor executivo da Alpine. No caso, os funcionários estavam participando de uma reunião e uma foto do carro estava exposta na mesa.

O carro aparenta seguir com as cores rosa e azul em destaque, com as asas mais rosadas e o cockpit azul. Porém, não é possível afirmar que essa seja de fato a nova pintura.

Não ficou claro se o erro foi cometido mesmo, mas Briatore logo apagou o vídeo das redes sociais.

Importante lembrar que, em 2024, a Alpine surgiu inicialmente com a cor preta predominante, depois adicionou detalhes rosa e, ao fim do ano, exibia a cor azul também.

