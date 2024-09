O TL3 deste sábado (21) foi marcado por uma volta espetacular de Lando Norris, sendo o único a andar na casa de 1m29s. No entanto, quem teve o 'brilho' da sessão foi apenas um lagarto! É isso mesmo, um animalzinho invadiu a pista e acabou atrapalhando o comecinho dos treinos da Fórmula 1 em Singapura.

A sessão teve início pontualmente às 6h30 da manhã, no horário de Brasília, mas os pilotos demoraram alguns segundos para entrarem em seus cockpits. As duas Aston Martins foram as primeiras a entrarem na pista, no entanto, logo precisaram voltar aos boxes por uma presença inesperada no traçado.

Fernando Alonso chegou a dar três voltas, ainda com o lagarto na pista, mas achou mais seguro voltar para a garagem e deixar os comissários lidarem com a situação pela segurança dos pilotos e até para do próprio animal.

A direção de prova demorou alguns segundos até acionar a bandeira vermelha e não permitir que os carros fossem para a pista. Mas, assim que a decisão foi tomada, um comissário e outro segurança se equiparam e foram retirar o lagarto do traçado.

E foi exatamente esse o momento que fez todo mundo cair na risada nas garagens, no paddock e nas arquibancadas. O lagarto estava parado bem na saída dos boxes e parecia andar lentamente, sem se importar nem um pouco com os carros fazendo barulho ao seu lado.

No entanto, assim que o funcionário da F1 se aproximou, o bichinho acionou as marchas e deu um verdadeiro 'baile' no comissário, conseguindo fugir por vários metros e mostrou que só queria estar lá para competir com os 20 carros.

A direção de filmagem não mostrou o momento em que o animal foi retirado, mas poucos minutos depois da busca se iniciar a bandeira verde foi acionada e os carros voltaram para a pista normalmente e o treino se seguiu.

Norris liderou, com o único tempo na casa de 1m29, seguido por George Russell e Oscar Piastri, que fecharam o top 3.

