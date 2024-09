Daniel Ricciardo fez uma admissão surpreendente sobre sua vida após a Fórmula 1, em meio a especulações de que seus dias no paddock poderiam estar contados. O australiano de 35 anos, que minimizou os rumores de que pode perder sua vaga na RB para o novato Liam Lawson após o GP de Singapura, disse que há outras categorias que ele "gostaria de tentar e experimentar".

"Eu cresci como fã da NASCAR", disse ele em uma entrevista ao Tourism Western Australia esta semana. "Eu gostaria de guiar um NASCAR, adoraria correr em Daytona, por exemplo. Mas eu gostaria de competir? Sim e não", continuou.

"Eu sei que não é o que eu cresci fazendo e provavelmente vou ser destruído", admitiu Ricciardo. "[Então] não sei se preciso disso [mas] adoraria ter essa experiência."

Oito vezes vencedor de GPs na F1 já guiou o Chevrolet Monte Carlo 1984 de Dale Earnhardt no GP dos EUA em 2021. Ricciardo cresceu idolatrando a lenda da NASCAR e, desde então, recebeu elogios de seu filho, Dale Earnhardt Jr., que disse apreciar o apoio do piloto ao legado de sua família.

Junto com os stock cars, o amor de Ricciardo por motocicletas foi bem documentado nas redes sociais. Ele disse que também gostaria de tentar a sorte na MotoGP, dizendo ao Tourism WA: "Eu amo motocicletas, mas eu seria muito, muito lento e provavelmente horrível."

It comes amid speculation that Ricciardo could be replaced by Liam Lawson after the Singapore Grand Prix. Photo by: Red Bull Content Pool

Em casa, o ex-piloto da Red Bull disse que gostaria de dar algumas voltas no famoso circuito de Bathurst. "Obviamente é a V8 que faz a corrida lá, mas você sabe que há as 12 horas e outras coisas, então talvez seja uma em que eu possa competir. Se uma equipe da V8 dissesse ‘Ei, você quer dar algumas voltas em Bathurst, sem pressão, só para experimentar’, então eu definitivamente aceitaria."

O nativo de Perth, que fixou residência em Los Angeles e Mônaco desde que entrou para o grid da F1 em 2011, também revelou que provavelmente retornará às suas raízes quando se aposentar para sempre.

"Eu realmente poderia me ver me aposentando em Margaret River um dia", disse ele sobre a região na Austrália Ocidental. "Eu simplesmente amo o estilo de vida... É uma lufada de ar fresco, tudo desacelera."

Ele continuou: "Acho que todos estão tão conectados lá com o lugar, com a terra... todos se sentem muito livres e felizes. O estilo de vida lá é apenas minha visão de aposentadoria."

Seus comentários vêm em meio a especulações de que a Red Bull e a alta gerência da RB tomarão uma decisão após a corrida deste fim de semana em Singapura sobre suas escalações de pilotos para 2025, o que pode significar o fim da carreira de 13 anos de Ricciardo na F1.

NORRIS COMANDA dia da F1, VERSTAPPEN PUNIDO; McLAREN na BRONCA e WILLIAMS faz campanha por COLAPINTO

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Massa SINCERÃO: Raio-x da F1 24, Bortoleto e Alonso, PROCESSO de SINGAPURA-2008, Hamilton, ORDENS e mais; ouça

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!