Pedro Lamy correu na Fórmula 1 entre os anos de 1993 e 1996. O piloto português conversou com o Motorsport.com durante a passagem do TRC World Tour por Interlagos e relembrou um pouco a época que teve contato direto com Ayrton Senna e toda a ajuda que recebeu do brasileiro para entrar na categoria, além do fatídico acidente de 1994.

Lamy ingressou na F1 no fim da temporada de 1993, quando recebeu a oportunidade de participar das quatro últimas corridas daquela temporada. Na entrevista, o português relembrou que Senna o colocou em contato com as equipes.

“Na minha entrada na Fórmula 1, o Ayrton inclusive me ajudou a contatar as equipes. Ayrton morava em Portugal e sempre foi muito simpático, infelizmente foi durante pouco tempo. Também, devido ao meu empresário, nós nos aproximamos”.

Ao abordar o grave acidente de 1994, que levou a morte do brasileiro e de Roland Ratzenberger, Pedro citou o próprio caso, ainda na largada, quando bateu na traseira de J. J. Lehto. Lamentando os eventos que marcaram para sempre o GP de San Marino, ele disse:

“Aquele acidente de 94, no qual ele partiu, também tive um grande acidente. As coisas terminaram por ali”.

Até os dias de hoje a realização da corrida é questionada, uma vez que diversos acidentes aconteceram nos dias anteriores, inclusive o acidente que forçou Rubens Barrichello a abandonar a prova com o nariz e braço quebrados após o treino classificatório da sexta-feira.

Lamy disse que é “fácil falar depois” e que hoje apoiaria a decisão de não seguir com a etapa, mas à época, não imaginava que a corrida resultaria em mais uma morte em pista.

“É fácil falar depois, hoje eu diria que sim. Mas foi o que foi. Não tive grande envolvimento, não fiquei sabendo de muito durante. Não sei se teria sido melhor [cancelar a etapa]. Depois da morte do Roland Ratzenberger, aquele fim de semana aconteceu tudo. Foi triste. Infelizmente perdemos dois pilotos”.

Ainda existem muitos questionamentos sobre o que aconteceu com o carro de Senna para resultar em sua morte. Há quem acredite que o acidente da largada e a entrada do safety car, forçando os pilotos a ficarem em uma velocidade reduzida enquanto a pista era limpa, tenha sido responsável.

Isso porque a baixa velocidade causou a diminuição na temperatura dos pneus. Durante a reunião da manhã, antes da etapa, Senna e Gerhard Berger expressaram suas preocupações com o carro de segurança, dizendo que ele não era rápido o suficiente para manter os compostos quentes.

Foi apenas na sexta volta que os carros puderam acelerar novamente e Senna se manteve na ponta, com uma boa relargada. Porém, na volta seguinte, sua Williams não obedeceu ao comando e se chocou contra o muro da Tamburello, causando a morte do piloto brasileiro.

Ao ser questionado sobre sua opinião no assunto, Lamy relembrou que tudo já foi explicado pela investigação movida à época e, desta maneira, qualquer especulação sobre a causa da falha no carro de Ayrton “não faz sentido”.

DI GRASSI EXCLUSIVO: Acho que o BONDE do DRUGOVICH PASSOU para F1

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

PÓDIO CAST traz tudo sobre a final do Brasileiro de Motocross e a MotoGP em Silverstone

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!