A briga constante entre o piloto da RB, Daniel Ricciardo, e o ex-piloto e campeão da Fórmula 1, Jacques Villeneuve, tem mais um capítulo. Dessa vez, Ricciardo comentou, ao tablóide britânico The Mirror, que "nunca falaria merda sobre outros pilotos", em relação às críticas do ex-piloto canadense.

A briga começou no GP do Canadá, em junho, quando Villeneuve questionou "porque ele ainda está na F1?", sobre o piloto australiano, que estava tendo performances abaixo do esperado no início da temporada.

"Em Montreal, Jacques estava falando algumas coisas e houve alguns momentos em que eu estava com um pouco de raiva. Eu disse: 'Tudo bem, se vocês querem me testar, vamos lá'. Acho que reagi bem a algumas coisas", comentou Ricciardo, sobre a fala do campeão da F1 em 1997.

O piloto da RB usou as críticas como impulso para melhorar o desempenho: "Normalmente, eu não leio, mas a equipe me deixa ciente disso, para me preparar para as coisas que foram ditas. Isso me estimula... é um campeão mundial também, no caso de Jacques, é alguém que conhece o esporte".

O australiano criticou a posição adotada por Villeneuve: "Eu poderia comentar sobre outros pilotos e dizer: 'É, ele passou por uma fase difícil', mas eu nunca falaria merda de alguém porque posso me identificar e sei o que eles passaram. Ninguém pode entrar [em um carro de F1]e fazer isso, é um esporte tão diferente", comentou.

"Fiquei mais decepcionado, mas pensei: 'Se algumas pessoas pensam assim, é hora de lembrá-las de que ainda estou aqui'. Usei isso a meu favor, mas tudo bem. Sei que as pessoas têm opiniões. Eu só pensei: 'Não fique agitado, fique motivado'", concluiu Daniel Ricciardo.

DI GRASSI EXCLUSIVO: Acho que o BONDE do DRUGOVICH PASSOU para F1

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

PÓDIO CAST traz tudo sobre a final do Brasileiro de Motocross e a MotoGP em Silverstone

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!