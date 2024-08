A Aston Martin está negociando com Max Verstappen para 2026, segundo o portal italiano Autosprint. A negociação com o tricampeão da Fórmula 1 estaria alinhada com a suposta ida de Adrian Newey para a equipe de Silverstone e com a mudança já confirmada dos motores Mercedes para as unidades de potência da Honda.

Lawrence Stroll, presidente-executivo da Aston Martin, estaria apostando alto para o ano da mudança de regulamento da F1. No caso de Verstappen ir para Aston, a equipe britânica estaria próxima de uma equipe semelhante à Red Bull atual, que mudará os motores em 2026 para uma produção conjunta com a Ford.

Mas as mudanças em Silverstone, entre as já confirmadas e os rumores, geram dúvida em relação a situação dos atuais pilotos da Aston. Fernando Alonso continuaria na equipe? Lance Stroll, filho de Lawrence Stroll, aceitaria a saída ou a troca de categoria para a World Endurance Championship (WEC)?

Outra questão abordada pelo portal italiano é o fluxo de engenheiros e funcionários ex-Ferrari para a Inglaterra, como Roberto Fedeli, Marco Mattiacci e Enrico Cardile, contratado como diretor técnico para 2025.

