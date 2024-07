Mais uma vez, Lando Norris 'perdeu terreno' no começo de uma corrida da Fórmula 1, com o britânico da McLaren terminando em quinto após largar em quarto no GP da Bélgica, no qual perdeu posições na largada. Já seu companheiro Oscar Piastri, da Austrália, terminou a prova no segundo lugar.

E o chefe da McLaren, Andrea Stella, não deixou de criticar o salto inicial de Norris ao elogiar Piastri. “Oscar fez uma corrida de ataque e Lando perder posições na largada custou caro”, afirmou o italiano.

“Foi interessante. Vimos dois fatores: o desgaste dos pneus foi menor do que o esperado e as ultrapassagens foram mais difíceis. Parabéns à Mercedes", completou Stella, congratulando as Flechas de Prata pelo triunfo com o britânico heptacampeão mundial Lewis Hamilton em Spa-Francorchamps.

Lando Norris, McLaren F1 Team Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images

Norris falou sobre sua largada na Bélgica: “Eu só não queria ser tirado da corrida na curva 1, então deixei espaço e simplesmente errei um pouco a saída”, ponderou o piloto da Grã-Bretanha, que caiu para sétimo no início da disputa na Floresta das Ardenas.

“Foi impossível ultrapassar. As ultrapassagens foram muito difíceis hoje e acho que foram feitas poucas ultrapassagens na pista, só nos pits”, argumentou Lando, que não conseguiu ultrapassar o holandês Max Verstappen, da Red Bull -- Piastri, por sua vez, ultrapassou o monegasco Charles Leclerc, da Ferrari.

Norris completou: “Algumas das minhas largadas não foram boas. Perdi uma boa quantidade de pontos na largada e agora na curva 1 novamente. Poderia ter sido facilmente um pódio ou até mais. Eu estava tentando demais e paguei o preço por isso”. A F1 retorna em 25 de agosto com o GP da Holanda.

