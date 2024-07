O Hungaroring sofreu com uma forte chuva nas últimas horas, apenas um dia antes do início do dia de mídia do GP da Hungria de Fórmula 1, deixando o circuito em desordem, até mesmo inundando a área dos boxes.

Várias pessoas publicaram vídeos e fotografias nas mídias sociais mostrando a forte chuva que caiu na área do circuito, que, em alguns momentos, contou também com um granizo forte que afetou algumas instalações, como a área de mídia.

As pessoas que estiveram no circuito também mostraram danos às estruturas das equipes, como a hospitalidade da McLaren, que teve seu teto arrancado após a tempestade. A equipe sediada em Woking sofreu danos causados por incêndio no GP da Espanha, o que a levou a usar um motorhome improvisado na Áustria antes de recuperar o seu para o GP da Grã-Bretanha.

Estima-se que as inundações no circuito tenham atingido mais de 15 centímetros.

Os danos também incluíram a derrubada de uma tela na entrada dos boxes.

A situação também causou danos ao paddock das categorias de apoio, como a F2 e a F3.

Como será o clima para o GP da Hungria de F1 de 2024?

Enquanto na quarta-feira houve chuva forte e vento na área de Hungaroring, a previsão do tempo para o restante do dia da corrida que dá início à segunda metade do calendário da F1 é muito diferente.

Na sexta-feira, são esperadas temperaturas ambientes máximas de 32 graus. No sábado, as temperaturas cairão para 30 graus, com mínima de 20 graus. No domingo de corrida em Hungaroring, espera-se 32 graus com pouca cobertura de nuvens.

Portanto, qualquer previsão de chuva está descartada para o fim de semana da corrida.

SCHUMACHER abre o jogo sobre conversas para VOLTAR À F1 e responde sobre MASSA, Senna e Brasil

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Martín sente pressão e entrega vitória e liderança a Bagnaia! Márquez voa no GP alemão | PÓDIO CAST #18

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!