Após um check-up médico casual revelar um problema cardíaco, o ex-piloto da Fórmula 1 Heikki Kovalainen pensou que sua carreira no rali em ascensão poderia acabar de forma precoce. No entanto, após passar por uma cirurgia de coração há pouco mais de três meses, o finlandês retornou às pistas.

O piloto, fã de rali na infância, superou o “maior desafio de sua vida” para se recuperar da cirurgia que poderia mudar sua vida e retornar ao cockpit no Japão no início deste mês.

O ex-piloto de F1 da Renault, McLaren e Lotus/Caterham de 111 corridas se agarrou à ideia de retornar às etapas de rali e usou isso para impulsioná-lo durante sua recuperação. “Este é o maior desafio da minha vida e, para ser honesto, é um dos maiores eventos da minha vida”, disse Kovalainen ao Motorsport.com.

“A primeira motivação era apenas poder retornar a um estilo de vida normal. Mas tenho que admitir que poder retornar ao rali ou mesmo a um carro de corrida um dia também estava lá no fundo da cabeça. Teria sido uma decisão muito grande não poder mais correr ou pilotar ralis. Ainda sinto que tenho a paixão e a motivação, especialmente para o rali agora. Tenho a paixão de continuar, talvez não no WRC ou no topo do nível mundial, mas ainda assim, você quer continuar pilotando. Essas foram as forças motrizes.”

Kovalainen estava aproveitando a parte da carreira no rali, completamente alheio à condição cardíaca que ele carregava.

O diagnóstico de um aneurisma da aorta ascendente, recebido aos 42 anos, só foi dado após um check-up médico casual que seu amigo médico o convenceu a fazer em novembro do ano passado, pois já haviam se passado mais de 10 anos desde seu último exame completo.

A descoberta não era algo que pudesse ser ignorado e deixado de lado, dado que um aneurisma, que é um ponto fraco na parede de um vaso sanguíneo, pode rasgar ou romper, causando hemorragia interna grave com risco de vida. “Foi uma pura coincidência que decidimos então verificar o coração, então, de certa forma, tive sorte de conseguir fazer o exame”, diz ele.

Após o diagnóstico, o vencedor do GP da Hungria de 2008 enfrentou um dilema que a maioria espera nunca encontrar. Embora seu caso não tenha sido considerado uma emergência, não era algo que o competidor pudesse simplesmente ignorar. Totalmente ciente de que uma operação carregava risco de efeitos colaterais que mudariam sua vida, o que aumentaria a perspectiva de nunca mais competir, Kovalainen - que se declara como alguém que não corre riscos na vida - optou por se submeter a uma cirurgia de peito aberto no Hospital Universitário de Tampere, na Finlândia, em abril deste ano.

Kovalainen put his rallying plans on hold after learning of his condition Photo by: Red Bull Content Pool

“Eu poderia ter continuado sem uma operação, mas com restrições muito pesadas, e isso não me atraiu muito”, ele diz. “Meu estilo de vida é muito ativo, mesmo se você tirar o rali, eu gosto de praticar esportes e ciclismo e mountain bike e, em geral, minha vida é bem ativa”.

“Considerei as opções que me foram dadas com bastante cuidado e, embora exista a possibilidade de que algo desse errado durante a operação ou que possa haver alguns efeitos depois, eu estava disposto a correr esse risco. Achei que as probabilidades estavam do meu lado. Ainda sou relativamente jovem, em forma e bem, e se você atrasar essa operação, as chances podem ser piores no futuro. Outra consideração foi que, pela taxa de dilatação da aorta, havia uma chance de eu ter que fazer essa operação nos próximos cinco a 10 anos”.

Embora Kovalainen admita que sua carreira no automobilismo tenha sido avessa a riscos e conservadora às vezes, ele certamente é resiliente, revelando que momentos difíceis em seus dias de corrida em circuito o ajudaram a lidar com esse problema de saúde.

“É uma conversa dura quando eles [os médicos] falam com você porque eles têm que passar por todas as opções - há uma possibilidade de você ter um derrame ou ficar com deficiências permanentes devido à operação, então é uma conversa dura”, ele acrescenta. “Mas acho que ao longo da carreira, tive momentos meio difíceis. Foi um tipo diferente de conversa dura, então estou meio acostumado”.

“Depois que tomei a decisão, [não dirigir novamente] passou pela minha cabeça se algo desse errado e eu não me recuperasse como esperado, eu estava bem com isso. Quando você está saindo de casa para a operação e deixando sua família [esposa e filho de um ano] e você nunca sabe como vai ser, há um pouco de emoção ali também. No dia da operação, eu estava totalmente calmo e totalmente bem com a decisão”.

“Mesmo de manhã, quando fui ao hospital, eles [os médicos] me disseram: 'Você está se sentindo nervoso e quer tomar algum remédio para relaxar?' E eu disse: 'Estou tranquilo com isso.' Na minha vida, não sinto que tenho assumido riscos. Na verdade, tenho sido bem conservador, na minha direção e em todas as decisões que tomo. Achei que não parecia um grande risco para mim”.

Not a risk taker, but Kovalainen is a Formula 1 grand prix winner, topping the podium at the 2008 Hungarian GP Photo by: Sutton Images

A operação provou ser bem-sucedida. Após nove dias no hospital, ele voltou para casa, onde a estrada para as etapas de rali começou. Nas primeiras cinco semanas, ele descreve a recuperação como sendo "um pouco difícil", pois ele lidou com uma temperatura corporal elevada e sintomas semelhantes aos da gripe.

Falar também provou ser um desafio inicialmente após sofrer inflamação de uma entubação durante o procedimento. No entanto, não demorou muito para que o pensamento de vestir o capacete e o traje de corrida novamente se tornasse uma perspectiva realista.

“Era difícil falar com as pessoas - toda vez que eu falava com alguém, eu começava a tossir e, quando você acorda de manhã, você simplesmente não se sente normal com essa dor de cabeça como uma gripe e a sensação de peso”, ele explica. “Os médicos simplesmente me convenceram de que isso é parte da recuperação e que não era para se preocupar com isso”.

"Mas então, depois de cinco semanas, as coisas começaram a mudar e, rapidamente, nas próximas três a quatro semanas, comecei a me sentir muito melhor, e eu era capaz de me movimentar um pouco mais. Depois de oito semanas, eu fiz um check-up com o médico, e me permitiram retomar um pouco de treinamento com um pouco de corrida e ciclismo, também ir à academia e fazer algum treinamento de força, mas sem pesos pesados”.

“Eu me senti muito bem e, depois de 12 semanas, fizemos um check-up muito completo. Tiramos imagens do coração e verificamos a funcionalidade, exames de sangue, verificamos o osso do peito com os raios X e estava tudo curado tão bem quanto eles poderiam esperar. Eles me disseram que você pode fazer o que quiser e sem restrições, e então, obviamente, a ideia de eu retornar ao rali imediatamente veio à minha mente”.

Kovalainen returned to competitive action in the Japanese Rally Championship two weeks ago Photo by: Tadayoshi Nakajima / Connect

Recuperar-se completamente de uma cirurgia de coração aberto é uma coisa, mas correr com um Toyota GR Yaris Rally2 é definitivamente um desafio completamente diferente. O questionamento era de se o corpo seria capaz de sustentar a violência de domar um carro de rali por uma etapa, se a velocidade ainda estaria lá como era antes.

“Foi um momento de alegria [estar de volta ao carro]”, ele diz. “Havia alguns pontos de interrogação, então foi bem emocionante, mas, imediatamente quando pulei no carro e coloquei os cintos no primeiro dia de teste, não senti dores em lugar nenhum depois da minha primeira corrida.

“A preocupação para mim era que, no rali, você tem que mudar de direção com o volante bem rápido e as mãos e braços têm que trabalhar bastante e como esse tipo de movimento de torção seria sentido no meu peito, porque obviamente eles [os médicos] abriram o peito [na operação]. Depois da minha primeira corrida, percebi que não havia problemas. Foi um grande alívio, na verdade, e minha visão e meus outros sentidos pareciam totalmente normais. Até aquele ponto, era um pouco estressante, eu teria que encerrar o dia ou precisaria de mais tempo para me recuperar? Todas essas perguntas estavam meio que pairando na minha mente”.

Kovalainen mais uma vez se juntou ao copiloto regular do Campeonato Japonês de Rally, Sae Kitagawa, para enfrentar o Rally Kamuy em Hokkaido, Japão, duas semanas atrás. A jornada da cirurgia de coração aberto para a etapa de rali estava completa. Embora problemas de freio tenham prejudicado a dupla na etapa final a caminho do 14º lugar geral, o resultado nas telas de cronometragem foi secundário à vitória de meramente poder competir.

Mas este é apenas o começo da retomada de uma promissora carreira de rali. Agora que este capítulo desafiador de sua carreira acabou, Kovalainen brinca que não está trabalhando para ser o próximo "Kalle Rovanpera", piloto finlandês destaque no rali, mas já está estabelecendo metas mentais e está planejando disputar mais eventos do Campeonato Japonês de Rally, incluindo o Rally do Japão e até mesmo alguns ralis na Europa.

“Há muitas coisas que posso melhorar”, ele diz. “Provavelmente não me tornarei outro Kalle Rovanpera, mas ainda posso fazer muito melhor. Esse tipo de coisa me motiva”.

“Eu ainda quero continuar no Japão. Estou realmente gostando de trabalhar com a equipe e com os caras da Toyota, e agora temos o carro novo. Há oito etapas por ano, mais o evento WRC, então é o número certo. Estou gostando de estar em casa também, e também, ao mesmo tempo, no Japão o nível está certo para mim, para que eu possa ser competitivo, e eu possa lutar pelas vitórias lá. Eu conheço a maioria das estradas agora, e a maioria dos ralis são familiares para mim, o que faz uma grande diferença”.

“Fizemos o Campeonato Finlandês de Rally no ano passado por meio do meu patrocinador Secto, e também neste ano tínhamos alguns planos de fazer alguns eventos na Europa, mas tivemos que colocar tudo em espera devido à operação. Mas provavelmente faremos alguns eventos no final do ano”.

Embora grato por poder continuar com sua paixão pelo automobilismo, essa montanha-russa dos últimos oito meses deu a Kovalainen não apenas uma nova perspectiva de vida, mas um novo respeito pelas habilidades dos profissionais médicos de hoje.

“Eu nunca desejo que isso aconteça com ninguém, mas de certa forma, foi interessante ver como toda a ciência médica funciona hoje em dia, e os enfermeiros, os médicos e os cirurgiões, e como eles operam, e como os hospitais são”, ele diz.

“É impressionante o que eles podem fazer, e de certa forma isso também lhe dá um pouco de perspectiva. Estou feliz por ter saído disso agora e sou a prova viva de que essas operações podem dar certo", concluiu.

