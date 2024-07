A Ferrari está levando uma versão modificada da versão mais recente do assoalho do SF-24 para o GP da Hungria de Fórmula 1 deste fim de semana, comprometendo-se à versão mais recente do carro, mas tentando se livrar dos problemas de saltos em alta velocidade que a prejudicaram nas últimas corridas.

A equipe italiana passou por um período conturbado desde que introduziu um assoalho atualizado no GP da Espanha como parte de um grande pacote de atualização.

Embora o novo design tenha proporcionado os ganhos de downforce esperados pela fábrica, ele também provocou o retorno dos saltos em situações de alta velocidade, o que deixou os pilotos Charles Leclerc e Carlos Sainz sem confiança no SF-24 e perdendo tempo em relação aos rivais.

No recente GP da Grã-Bretanha, após incessantes testes nos treinos, a equipe optou por voltar ao modelo anterior, que havia sido introduzido no GP da Emilia Romagna.

A equipe disse que usaria o tempo após Silverstone para tentar entender o que estava acontecendo, para que pudesse decidir se continuaria com o novo assoalho ou se manteria a versão mais antiga. Após a análise feita na fábrica, o chefe Fred Vasseur revelou que a equipe acredita que o novo assoalho traz um benefício de desempenho e, por isso, vale a pena continuar com ele.

Carlos Sainz, Ferrari SF-24 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images

No entanto, foram feitas modificações em elementos de seu design que a equipe acredita que ajudarão a minimizar o problema dos saltos.

Falando antes do retorno à ação neste fim de semana, Vasseur disse: "O intervalo de uma semana antes da Hungria nos permitiu analisar em profundidade todos os dados das últimas três corridas".

"Descobrimos que nosso pacote de atualização mais recente realmente trouxe os benefícios esperados em termos de pontos aerodinâmicos. No entanto, ele também teve efeitos colaterais que tornaram o carro mais difícil de dirigir".

"Trabalhamos muito na fábrica e, por isso, em Budapeste, traremos uma evolução do assoalho que, acreditamos, dará aos pilotos um carro que lhes permitirá dirigir da melhor forma possível. Nesta temporada, estamos lutando por centésimos de segundo e, por isso, Charles e Carlos precisam dar o melhor de si e ter confiança no carro se quiserem obter os melhores resultados possíveis na corrida, mas, ainda mais importante, na qualificação, quando precisam levar o carro ao limite".

"Estou confiante de que o pacote que levamos para Hungaroring nos permitirá sermos os primeiros colocados."

O otimismo com relação ao assoalho será uma boa notícia para os dois pilotos da Ferrari, que temiam que a equipe pudesse enfrentar um longo período de problemas se não conseguisse resolver os problemas em questão. Em entrevista em Silverstone, Sainz avaliou que a Ferrari ficaria meses atrás de seus rivais se tivesse que se ater ao assoalho de Ímola.

"Claramente não é bom o suficiente", disse Sainz sobre seu carro na corrida de Silverstone. "Temos basicamente o mesmo carro de Ímola e, desde Ímola, todo mundo fez um upgrade, provavelmente adicionando dois décimos ao carro, e nós tivemos que reverter".

"Perdemos dois ou três meses de ganho de desempenho no túnel de vento ou de desempenho que poderíamos ter adicionado nesses três meses, portanto, claramente não tomamos as decisões certas recentemente".

