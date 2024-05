O GP de Mônaco de Fórmula 1 foi marcado pela vitória de Charles Leclerc em casa e por momentos monótonos especialmente após a bandeira vermelha da primeira volta, ocasionada pelo forte acidente com Sergio Pérez, Kevin Magnussen e Nico Hulkenberg.

E 'monótona' é uma palavra que estava longe de definir o dia de alguns fotógrafos que trabalhavam no Principado, tentando registrar as melhores imagens da corrida. Assim que os carros estamparam o guard rail, muitos detritos invadiram a área destes profissionais, em uma imagem que não passa despercebida.

Foi relatado que um fotógrafo italiano foi ferido, sendo levado ao centro médico, mas liberado antes mesmo do término da corrida.

Leclerc vence, Piastri 2º e Max 6º em GP de Mônaco caótico após batidas

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

A McLaren já passou a Ferrari, sendo a segunda melhor da F1 2024?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!