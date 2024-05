F1: Red Bull espera respostas da RB para resolver seus problemas

A Red Bull espera que o desempenho da equipe irmã RB possa ajudá-la a encontrar a respostas sobre por que seu atual carro de Fórmula 1 está sofrendo tanto com bumps e zebras.

A equipe campeã mundial passou por momentos desafiadores no GP de Mônaco, enquanto Max Verstappene Sergio Pérez tinham dificuldades para extrair ritmo de seu RB20.

O carro se comportou como se estivesse no fio da navalha às vezes e não se sentia confortável nos solavancos e zebras que são fundamentais para o desempenho na volta de Monte Carlo.

A equipe ficou ainda mais confusa pelo fato de que quanto mais suave o carro rodava para, teoricamente, melhorar sua pilotagem, pior era seu desempenho.

Isto potencialmente aponta para um design de suspensão que não tem janela operacional suficiente para lidar com baixas velocidades e solavancos sem comprometer a altura do carro e downforce final.

O chefe da equipe, Christian Horner, disse que a equipe precisava obter respostas rápidas sobre o que estava acontecendo, mas grandes dicas poderiam vir da RB, já que ela usa a suspensão de 2023 da Red Bull e não encontrou desafios semelhantes em Mônaco.

Questionado sobre o plano da Red Bull de voltar à frente, Horner disse: “Muito foco agora estará em por que tivemos esses problemas de pilotagem? Por que o carro está com dificuldades com zebras?

“O carro da VCARB está rodando com a suspensão do ano passado e não parece ter os mesmos problemas. Portanto, precisamos entender se é algo que introduzimos.”

Verstappen sugeriu que as fraquezas em circuitos acidentados têm sido uma característica da Red Bull há algum tempo, mas só foram “descobertas” porque o pelotão se aproximou.

Horner sugeriu que a equipe não tinha uma resposta no momento sobre qual era a causa do problema – por isso era difícil prever quando uma solução poderia ser implementada.

“Antes de tudo, é entender qual é o problema”, disse ele. “Então, depois de fazermos isso, você poderá ver qual é a solução.”

Ele acrescentou: “Também vimos isso em Singapura no ano passado. Então tivemos outro exemplo disso. Sabemos que é uma área do carro que precisamos trabalhar.

“Temos algumas lições para tirar deste fim de semana e alguns problemas que precisamos resolver com um carro, obviamente.”

No entanto, há pressão de tempo sobre a Red Bull para encontrar algumas soluções porque a próxima corrida no Canadá é outro local onde andar na zebra é fundamental para um bom tempo de volta.

“É uma pista em que tivemos um bom desempenho anteriormente”, disse ele. “Eles reformaram todo o circuito novamente, então vamos ver. Mas Ferrari e McLaren estão rápidas.

“É claro que este foi um fim de semana difícil, mas ainda lideramos os dois campeonatos. Obviamente, tentaremos tirar as lições deste fim de semana e aplicá-las no próximo.”

Leclerc vence, Piastri 2º e Max 6º em GP de Mônaco caótico após batidas

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

A McLaren já passou a Ferrari, sendo a segunda melhor da F1 2024?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!